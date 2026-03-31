ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 56,50 Euro
- JPMorgan belässt Overweight für DHL mit Kursziel 56,50
- DHL muss im Frachtgeschäft stärker Umsätze fokussieren
- Digitalisierung vorantreiben, Chancen frühzeitig nutzen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Im Frachtgeschäft müsse der Logistikriese stärker auf die Umsätze fokussieren, zitiert Analyst Alexia Dogani den Lieferkettenchef Oscar de Bok. Auch müsse die Digitalisierung vorangetrieben werden, um die sich bietenden Gelegenheiten auch am Schopfe zu packen, hieß es in einer Studie am Dienstag./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 45,07 auf Tradegate (31. März 2026, 16:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +1,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,52 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 53,93 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -6,54 %/+33,51 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 56,50 Euro
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Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).