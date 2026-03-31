JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 56,50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 45,07 auf Tradegate (31. März 2026, 16:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +1,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,52 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 53,93 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -6,54 %/+33,51 % bedeutet.