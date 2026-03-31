Alle springen auf Ackmans Trade auf – Burry sieht das Ding diese Woche kippen

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Die außerbörslich gehandelten Aktien sprangen um bis zu 51 Prozent bei Fannie Mae und 47 Prozent bei Freddie Mac. Auf Plattformen wie Stocktwits kippte die Stimmung der Privatanleger innerhalb kürzester Zeit von skeptisch auf "extrem bullish", begleitet von ungewöhnlich hoher Aktivität. Viele Marktteilnehmer sehen in dem Einstieg prominenter Investoren ein starkes Signal – und spekulieren auf weitere Kursgewinne.

Die Aktien von Fannie Mae und Freddie Mac haben eine spektakuläre Rallye hingelegt – und gleichzeitig neue Zweifel ausgelöst. Auslöser waren Aussagen von Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman und Starinvestor Michael Burry , die das Interesse an den beiden Hypothekenriesen schlagartig befeuerten. Ackman bezeichnete die Titel als "lächerlich billig" und erklärte: "Sie könnten sich verzehnfachen, und das könnte bald passieren." Burry schloss sich an und betonte, er könne "gar nicht genug betonen, wie selten das in diesem Markt ist".

Doch ausgerechnet Burry, der die Rallye mit angestoßen hat, dämpft nun die Erwartungen. "Ich bin schockiert, dass der Kurs so stark gestiegen ist, und wäre nicht überrascht, wenn er diese Woche deutlich zurückfallen würde, sofern es keine echten Neuigkeiten gibt", schrieb er. Den Anstieg führt er vor allem auf FOMO-getriebenen Handel und Ackmans öffentliche Einschätzung zurück. Gleichzeitig zeigte er sich selbstkritisch: "Es tut mir leid, wenn ich etwas mit diesem Kursanstieg zu tun hatte. Ich hatte vor, heute auch noch mehr zu kaufen."

Die beiden Unternehmen stehen zudem im Zentrum politischer Debatten. US-Präsident Donald Trump drängt darauf, den angeschlagenen US-Immobilienmarkt zu stabilisieren, der unter hohen Zinsen, steigenden Baukosten und strukturellen Problemen leidet. Fannie Mae und Freddie Mac sollen verstärkt Hypotheken aufkaufen, um die Finanzierungskosten zu senken. Parallel wird erneut über mögliche Börsengänge spekuliert – auch wenn Burry hier bremst: "Ich glaube, der Börsengang ist nun bestenfalls eine Angelegenheit für 2027."

Langfristig sieht Burry dennoch Potenzial, insbesondere wenn die staatliche Kontrolle über die beiden Institute gelockert wird. Beide stehen seit der Finanzkrise 2008 unter Zwangsverwaltung. Zugleich widerspricht er der weit verbreiteten These eines Wohnraummangels in den USA und sieht die Probleme vielmehr in strukturellen Fehlanreizen und geringer Mobilität am Immobilienmarkt.

Trotz der jüngsten Hausse bleibt das Bild damit ambivalent: Während prominente Investoren enormes Potenzial sehen, warnen selbst deren Wortführer vor kurzfristiger Überhitzung.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



