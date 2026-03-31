Verbrauchervertrauen verbessert sich unerwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im März unerwartet verbessert. Der Konsumindikator sei um 0,8 Punkte auf 91,8 Zähler gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mit. Volkswirte hatten mit 87,9 Punkten gerechnet. Der Wert für den Vormonat wurde von 91,2 auf 91,0 Einheiten nach unten revidiert.

Gestützt wurde der Indikator durch eine bessere Bewertung der aktuellen Lage. Die Erwartungen der Verbraucher trübten sich hingegen ein - aber nicht so deutlich wie erwartet./jsl/he



