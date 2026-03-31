USA
Verbrauchervertrauen verbessert sich unerwartet
Für Sie zusammengefasst
- Verbraucherstimmung in den USA stieg im März
- Konsumindikator stieg um 0,8 auf 91,8 Zähler
- Erwartungen trübten sich weniger stark als erwartet
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im März unerwartet verbessert. Der Konsumindikator sei um 0,8 Punkte auf 91,8 Zähler gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mit. Volkswirte hatten mit 87,9 Punkten gerechnet. Der Wert für den Vormonat wurde von 91,2 auf 91,0 Einheiten nach unten revidiert.
Gestützt wurde der Indikator durch eine bessere Bewertung der aktuellen Lage. Die Erwartungen der Verbraucher trübten sich hingegen ein - aber nicht so deutlich wie erwartet./jsl/he
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