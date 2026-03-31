Aktien New York
Erholung - Monatsbilanz des Dow tiefrot
- US-Aktien erholen sich, Indizes deutlich im Plus
- Hoffnung auf baldiges Ende des Nahostkriegs durch Trump
- Dow +1,3% bei 45.784, Monatsbilanz −6,5% tiefrot
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Dienstag zur Erholung angesetzt. Die wichtigsten Indizes notierten teilweise deutlich im Plus. Die Optimisten am Markt klammern sich aktuell an die Hoffnung, dass der Krieg im Nahen Osten bald enden könnte. Laut dem "Wall Street Journal" soll sich US-Präsident Donald Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe.
Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial stieg um 0,8 Prozent auf 45.560 Punkte; damit setzte sich der Leitindex weiter von der runden und damit psychologisch wichtigen Marke von 45.000 Zählern ab. Sie hielt zuletzt im Abwärtssog als Unterstützung. Analysten messen ihr auch deshalb große Bedeutung bei, weil der Dow Ende 2024 auf diesem Niveau Rekorde aufgestellt hatte.
Die aktuelle Monatsbilanz des Leitindex aber ist mit einem Minus von aktuell 7 Prozent tiefrot, denn der Angriff der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran ist bei Investoren nicht gut angekommen. Einen höheren Verlust auf Monatssicht gab es zuletzt im September 2022. Seinerzeit hatten drastische Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln im Zuge des Ukraine-Krieges sowie Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie zu einem Inflationsschub geführt, der die Furcht vor weiteren Zinsanhebungen geschürt hatte.
Der marktbreite S&P 500 zog am Dienstag um 1,1 Prozent auf 6.416 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,3 Prozent auf 23.246 Punkte nach oben.
Jason Trennert, Mitgründer des Analyse- und Handelshauses Strategas Securities, bliebt skeptisch: "Wir glauben nicht, dass die Probleme gelöst sind." Der Experte wies darauf hin, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges wahrscheinlich von langer Dauer sein werden.
Mit Blick auf Einzelwerte rückte die Pharma- und Biotech-Branche ins Rampenlicht. So sprangen Aktien von Apellis Pharma um 136 Prozent auf gut 40 US-Dollar nach oben. Der Krebs- und Neurologiespezialist Biogen will Apellis für 41 Dollar je Papier übernehmen. Dessen Anteilscheine büßten 5 Prozent ein.
Titel von Centessa Pharma schnellten um 45 Prozent auf fast 40 Dollar nach oben. Eli Lilly will den Spezialisten für Hämatologie und Immunologie kaufen. Der Branchenriese bietet 38 Dollar in bar je Aktie plus eine Prämie von bis zu 9 Dollar je Anteilschein für den Fall, dass die Wirkstoffe von Centessa erfolgreich sind. Eli Lilly gewannen 2,6 Prozent.
An der Spitze des Nasdaq 100 zogen die Aktien von Marvell Technology um 7,5 Prozent an. Der Branchenriese Nvidia investierte im Rahmen einer strategischen Partnerschaft 2 Milliarden Dollar in den Chiphersteller, um Marvell an die KI-Fabrik von Nvidia anzubinden. Dessen Titel gewannen fast 3 Prozent.
Als klares Schlusslicht im Index sackten Constellation Energy um mehr als sieben Prozent ab. Das Energieunternehmen hatte mit seiner Gewinnprognose für das laufende Jahr enttäuscht./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,75 % und einem Kurs von 154,2 auf Tradegate (31. März 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,75 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,59 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +48,63 %/+102,68 % bedeutet.
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