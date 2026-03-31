Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 31.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,30 %
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 1
Performance 1M: -18,41 %
Performance 1M: -18,41 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +3,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 2
Performance 1M: -17,59 %
Performance 1M: -17,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu MTU Aero Engines ist gemischt. Kursdruck entsteht durch Iran-/Öl-Unruhe und Leerverkäufe; eine Erholung hängt von einer Beilegung der Lage und einer als günstig bewerteten Fundamentaldatenlage ab. Bearish-Szenarien warnen vor weiteren Abgaben; Zwischenrallyen möglich. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht konkret angegeben.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,98 %
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 3
Performance 1M: -13,89 %
Performance 1M: -13,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum meldet gemischtes Sentiment zu Siemens Energy. Aktuelle Kursannahmen 139–148 €, z. B. 143 € (Beitrag 5) und 150 €; Jahresziel 200 € (Beitrag 5) diskutiert; Bernstein nennt 150 € (Beitrag 7). Positive Note: potenzielle Aktienrückkäufe bei der jetzigen Preisfindung. Abwärtsdruck durch Marktstimmung; 14‑Tage-Veränderung wird nicht genannt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,62 %
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 4
Performance 1M: -17,18 %
Performance 1M: -17,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu Rheinmetall. Positive Impulse durch Loitering-Munition-Auftrag (2,4 Mrd EUR; Festbeauftragung ca. 300 Mio) und MQ-28 Ghost Bat-Partnerschaft mit Boeing. Risiken: Verzögerungen beim Skyranger 30, mögliche Vertragsstrafen; Kritik an Vorstandskommentaren zur Ukraine. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht eindeutig genannt.
Commerzbank
Tagesperformance: +2,96 %
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 5
Performance 1M: -12,16 %
Performance 1M: -12,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Der aktuelle Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Commerzbank ist gemischt und überwiegend vorsichtig. Kernpunkte: Risiken durch Private-Credit-Exposure und bankenseitige Schwankungen; einige Nutzer sehen Rebound-Chancen (bis ca. 50 EUR+), andere warnen vor Worst-Case-Szenarien. Die konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird nicht angegeben; DAX +1,89%, CoBa zuletzt im Minus.
Zalando
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 6
Performance 1M: -1,39 %
Performance 1M: -1,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Zalando gemischt: ARP wird überwiegend als Belastung für Kurssteigerungen gesehen, da es Aktien sammelt und die Kursbildung von Angebot/Nachfrage abhängt. Kurs um 20,50 € als Unterstützung; vereinzelt Shortsignale. Positiv wirken Jahresbericht 2025 (About You-Integration, EBIT-Synergien) – langfristig gute Fundamentals, kurzfristig bleibt Skepsis gegenüber ARP.
RWE
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 7
Performance 1M: +4,68 %
Performance 1M: +4,68 %
Airbus
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 8
Performance 1M: -13,00 %
Performance 1M: -13,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, vorsichtig positives Anleger-Sentiment zu Airbus. Kurzfristig belasten Iran-Konflikt und Ölpreis; charttechnisch sind 160 € und 150 € als Unterstützungen genannt, 173 € als Auslöser für eine Erholung Richtung ca. 179 €. Langfristig bleiben Rekord-Auftragsbestand und solide Fundamentaldaten positiv; Produktionsprobleme mit Pratt & Whitney belasten. 14-Tage-Volatilität, Fokus 150–180 €.
Bayer
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 9
Performance 1M: -5,62 %
Performance 1M: -5,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
WallstreetONLINE-Forum fasst das Anleger-Sentiment zu Bayer gemischt zusammen. Positive Details: Solicitor General könnte Bayer vor Gericht unterstützen; Amicus-Berichte und 10-Minuten‑Argumentzeit könnten helfen. Barclays bleibt 'Overweight' mit Ziel 48 EUR. EU‑Zulassung von Kerendia in neuer Indikation. Pipeline-Potenziale (Plenexos, Icafolin, Kurzhalmmais) könnten Gewinne erhöhen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 10
Performance 1M: -16,23 %
Performance 1M: -16,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank. Kernpunkte: Kurs unter Druck seit Jahresbeginn; 14-Tage-Entwicklung wird nicht eindeutig genannt. Gegenüber CoBa wird DB teils als unterbewertet gesehen (CoBa MK ca. 47,3 Mrd; DB-Bewertung wird bei 70+ Mrd diskutiert). Privates Credit-Risiko als wesentlicher Treiber; Makro-/Zinsumfeld bleibt unsicher. Aktuell kein klares Kauf-Signal; Einstieg um 18–20 € wird diskutiert.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 39,23%
|PUT: 60,77%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -21,54 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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