Aktien mit extremer Performance im DAX am 31.03.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

WallstreetONLINE-Forum fasst das Anleger-Sentiment zu Bayer gemischt zusammen. Positive Details: Solicitor General könnte Bayer vor Gericht unterstützen; Amicus-Berichte und 10-Minuten‑Argumentzeit könnten helfen. Barclays bleibt 'Overweight' mit Ziel 48 EUR. EU‑Zulassung von Kerendia in neuer Indikation. Pipeline-Potenziale (Plenexos, Icafolin, Kurzhalmmais) könnten Gewinne erhöhen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.