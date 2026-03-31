Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 31.03.2026

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wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, überwiegend chart-orientiertes Sentiment. Beitrag 1 nennt einen bullishen Chart-Ausblick; Überschreiten von 25/26 EUR könnte den Weg zurück zu 30 EUR freisetzen. Andere Beiträge verweisen auf externe/paywall-Artikel und liefern keine eigenständigen 14‑Tage-Fundamentaldaten. Konkrete 14‑Tage-Kurszahlen fehlen; tendenziell leicht bullish aufgrund des Charts.