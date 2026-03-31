Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 31.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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HENSOLDT
Tagesperformance: +5,96 %
Tagesperformance: +5,96 %
Platz 1
Performance 1M: -6,18 %
Performance 1M: -6,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Laut wallstreetONLINE-Forum ist das Investorensentiment zu HENSOLDT gemischt. Beitrag 1 nennt Chance auf Rallye Richtung Allzeithoch. Kursrückgang von ca. 117€ auf ca. 66€ (- ca. 44%), mit Unterstützungen bei 66–67€ und potenziellen Marken 54€ bzw. 40€. EQS/BlackRock-Veränderungen und BofA-Analysen liefern gemischte Signale; insgesamt vorsichtiger, antizyklischer Kauf bei positivem Newsflow.
Nagarro
Tagesperformance: +5,89 %
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 2
Performance 1M: -18,78 %
Performance 1M: -18,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
wallstreetONLINE: Gemischter Sentiment zu Nagarro. Kurzfristig belasten KI-Ängste und Kursrückgänge; z.B. -4,40% (-2,14 EUR). Fundamentale Daten: 2025 Umsatz 999 Mio € (+2,8%), währungsbereinigt +6,1%; Gross Margin ~32%, EBITDA-Marge 13,8%. Guidance 2026: Umsatz 1,0–1,06 Mrd €, EBITDA-Marge 14,5–15,5%. Unabhängige Prüfung: kein Betrug. Dividende 3–4% diskutiert.
Nordex
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 3
Performance 1M: +1,78 %
Performance 1M: +1,78 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,97 %
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 4
Performance 1M: +40,14 %
Performance 1M: +40,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu SMA Solar Technology herrscht gemischtes Sentiment. Technisch deuten Beiträge 2/8 auf Widerstandsdruck, Beitrag 4 auf Aufwärtsdrang. Fundamental reicht die Bandbreite von Wachstumspotenzial durch die Energiekrise (Beitrag 3) bis zu einer desaströsen Bilanz (Beitrag 5/7). Beitrag 1: Die Analysten werden auch optimistischer, heute stufen zwei hoch, ODDO BHF auf 43 € und Metzler buy auf 52 €. 14-Tage-Performance nicht angegeben; 2025-Bericht kommt. Kurzfristig Aufwärtsdrang, Risiko bleibt.
Bechtle
Tagesperformance: +4,60 %
Tagesperformance: +4,60 %
Platz 5
Performance 1M: -17,75 %
Performance 1M: -17,75 %
Jenoptik
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 6
Performance 1M: -2,29 %
Performance 1M: -2,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment: Positiv wirkt die CEO-Nachfolge (Dominic Dorfner von Semikron Danfoss) und die Erhöhung der Dividende auf 0,40 EUR je Aktie, plus 2026‑Ziele und stabile Margen um 18,4%. Kritisch wird die Dividenden-Nachhaltigkeit diskutiert. Zu Kursbewegungen heute bzw. der 14‑tägigen Performance gibt es keine konkreten Aussagen; die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht angegeben.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,05 %
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 7
Performance 1M: -18,41 %
Performance 1M: -18,41 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +4,05 %
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 8
Performance 1M: -11,62 %
Performance 1M: -11,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Gemischtes Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu SUESS MicroTec. Langfristig optimistisch (Beitrag 1; Übernahmeziel 100+). Fundamentale Risiken: Margenrückgang, negativer Free Cash Flow und Risiko eines Non-Events oder Kursrücksetzers (Beiträge 3/5). Beitrag 4 verweist auf überwiegende Aufwärts-Erwartungen. Eine konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird nicht genannt. Fazit: Gemischte Sicht, kurzfristig vorsichtig, mit leichten Aufwärts-Signalen.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 9
Performance 1M: -4,46 %
Performance 1M: -4,46 %
IONOS Group
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 10
Performance 1M: +3,79 %
Performance 1M: +3,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IONOS Group
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, überwiegend chart-orientiertes Sentiment. Beitrag 1 nennt einen bullishen Chart-Ausblick; Überschreiten von 25/26 EUR könnte den Weg zurück zu 30 EUR freisetzen. Andere Beiträge verweisen auf externe/paywall-Artikel und liefern keine eigenständigen 14‑Tage-Fundamentaldaten. Konkrete 14‑Tage-Kurszahlen fehlen; tendenziell leicht bullish aufgrund des Charts.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber IONOS Group eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 11
Performance 1M: -27,17 %
Performance 1M: -27,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Gemischtes Sentiment rund um Evotec: MAK Capital erhöht Anteile (13D statt 13G); Einstiegskurs ca. 5,785 EUR; neuer Ankeraktionär. Forderung nach Governance-Änderungen sowie möglichem IPO/Spin-out von Just‑Evotec. Diskussionen über Management-Verantwortung, Toulouse-Fehlinvestitionen und EBITDA-basierte Bewertung. 14‑Tage-Kursentwicklung nicht konkret angegeben. (wallstreetONLINE)
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 12
Performance 1M: -15,44 %
Performance 1M: -15,44 %
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