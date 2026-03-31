Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 31.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 1
Performance 1M: -17,18 %
Performance 1M: -17,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu Rheinmetall. Positive Impulse durch Loitering-Munition-Auftrag (2,4 Mrd EUR; Festbeauftragung ca. 300 Mio) und MQ-28 Ghost Bat-Partnerschaft mit Boeing. Risiken: Verzögerungen beim Skyranger 30, mögliche Vertragsstrafen; Kritik an Vorstandskommentaren zur Ukraine. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht eindeutig genannt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 2
Performance 1M: -18,41 %
Performance 1M: -18,41 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 3
Performance 1M: -13,89 %
Performance 1M: -13,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum meldet gemischtes Sentiment zu Siemens Energy. Aktuelle Kursannahmen 139–148 €, z. B. 143 € (Beitrag 5) und 150 €; Jahresziel 200 € (Beitrag 5) diskutiert; Bernstein nennt 150 € (Beitrag 7). Positive Note: potenzielle Aktienrückkäufe bei der jetzigen Preisfindung. Abwärtsdruck durch Marktstimmung; 14‑Tage-Veränderung wird nicht genannt.
UniCredit
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 4
Performance 1M: -17,33 %
Performance 1M: -17,33 %
ING Group
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 5
Performance 1M: -10,66 %
Performance 1M: -10,66 %
Air Liquide
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 6
Performance 1M: +1,26 %
Performance 1M: +1,26 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 7
Performance 1M: -9,13 %
Performance 1M: -9,13 %
Sanofi
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 8
Performance 1M: +2,00 %
Performance 1M: +2,00 %
adidas
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 9
Performance 1M: -15,18 %
Performance 1M: -15,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht ein gemischtes Sentiment. Technisch deutet ein MACD-Kaufsignal im Daily-Chart und steigende Stochastik auf eine temporäre Erholung hin. Fundamentale Impulse: Bernstein belässt Adidas bei Outperform (Ziel 255€); nachfrageseitig soll der Start des neuen DFB-Auswärtstrikots stark gewesen sein; Insiderkauf wird gemeldet. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: konkrete Zahl fehlt.
