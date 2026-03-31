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    LabConnect bringt SampleGISTICS 2.0 auf den Markt, um die Erfassung von Proben aus klinischen Studien zu digitalisieren

    Die Smartphone-basierte Lösung optimiert die Arbeitsabläufe vor Ort und ermöglicht Echtzeit-Transparenz auf Probenebene

    RALEIGH, North Carolina, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- LabConnect, ein weltweit tätiger Anbieter von Zentrallabordienstleistungen und funktionalen Dienstleistungslösungen für klinische Studien, gab heute die Einführung von SampleGISTICS 2.0 bekannt, einer Anwendung, mit der klinische Forschungszentren Probeninformationen von Teilnehmern scannen, erfassen und übermitteln können.. Die Anwendung ersetzt die seit langem etablierte digitale Stifttechnologie von LabConnect und modernisiert die Probenentnahme und Datenerfassung vor Ort.

    LabConnect Logo

    Auf der Grundlage von Erkenntnissen aus Millionen von Proben, die im Rahmen weltweiter klinischer Studien gesammelt wurden, wurde SampleGISTICS 2.0 entwickelt, um papierbasierte Anforderungsformulare, manuelle Dateneingaben und isolierte Kurierprozesse zu eliminieren. Diese anhaltenden Herausforderungen können zu Probenverlusten, verspäteten Sendungen und eingeschränkter operativer Übersicht führen.

    „SampleGISTICS 2.0 ist das Ergebnis unserer mehr als zwei Jahrzehnte langen Erfahrung in der Verwaltung dezentraler klinischer Studien in unserem globalen Netzwerk aus Labors, Kurierdiensten und operativen Abteilungen", sagte Wes Wheeler, Chief Executive Officer von LabConnect. „Dieses Maß an Fachwissen und Integration ermöglichte die Entwicklung einer neuen Anwendung, die speziell für klinische Studien konzipiert wurde, indem die Probenerfassung am Entnahmestandort digitalisiert wurde."

    Die mobile Anwendung bietet den Standorten eine schnelle, intuitive Möglichkeit, die Probenentnahme, die Anforderung und die Sendungsverfolgung über ein Smartphone oder Tablet zu verwalten. Funktionen wie Barcode-Scanning, mehrsprachige Unterstützung und Offline-Fähigkeit ermöglichen eine konsistente Leistung in unterschiedlichen Standortumgebungen und unterstützen gleichzeitig die Datenerfassung am selben Tag sowie eine verbesserte Einhaltung der Protokolle.

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Arbeitsabläufen, die auf regelmäßigen Statusaktualisierungen beruhen, bietet SampleGISTICS 2.0 Echtzeit-Transparenz über den Standort, den Status und die Stabilität der Proben von der Entnahme bis zur Laborannahme. Anwendungsgesteuerte, auf Studienprotokolle abgestimmte Arbeitsabläufe tragen dazu bei, Fehler bei der Dateneingabe zu reduzieren und die korrekte Verwendung der Kits sicherzustellen, was die nachgelagerten Versand- und Laborprozesse unterstützt.

    „SampleGISTICS 2.0 vereinfacht die Handhabung von Studienbesuchs- und Teilnehmerdaten durch die Standorte am Ort der Entnahme und überträgt diese sicher in die validierte LIMS-Umgebung von LabConnect", sagte Charles Castano, Chief Technology Officer bei LabConnect. „Durch den Einsatz von Technologie zur Optimierung der Datenerfassung am Standort können wir Rückfragen deutlich reduzieren und einen Überblick über Proben gewinnen, die kurz vor Ablauf ihrer Haltbarkeitsfrist eintreffen und vorrangig bearbeitet werden müssen. Dies reduziert zudem manuelle Schritte, ermöglicht eine sofortige Rückverfolgbarkeit der Proben, ermöglicht die Datenerfassung in Echtzeit und unterstützt schnellere, zuverlässigere Laborergebnisse."

    Weitere Informationen finden Sie unter LabConnect.com.

    Informationen zu LabConnect
    LabConnect ist ein weltweit tätiger Anbieter von technologiegestützten Zentrallabor-Dienstleistungen und funktionalen Dienstleistungslösungen für Pharma-, Biotechnologie- und Auftragsforschungsunternehmen. Das Unternehmen verbindet Labore, Logistik, Technologie und wissenschaftliches Fachwissen über ein dezentrales Labornetzwerk, um klinische Studien weltweit zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter LabConnect.com.

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2611513/LabConnect_Logo.jpg

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/labconnect-bringt-samplegistics-2-0-auf-den-markt-um-die-erfassung-von-proben-aus-klinischen-studien-zu-digitalisieren-302730212.html





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