FactSet Research Systems - Aktie steigt kräftig - 31.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die FactSet Research Systems Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,50 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der FactSet Research Systems Aktie. Nach einem Plus von +3,05 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 189,13€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

FactSet Research Systems ist ein US-Anbieter von Finanzdaten, Analytics und Workflow-Lösungen für Asset Manager, Banken und Research-Häuser. Kernprodukte: Datenplattform, Screening-, Portfolio- und Risiko-Tools, Reporting- und ESG-Lösungen. Starke Stellung im Premium-Segment, integriert Daten und Analytics in einer Oberfläche. Hauptkonkurrenten: Bloomberg, Refinitiv (LSEG), S&P Global, MSCI. USP: tiefe Integration, hohe Datenqualität, flexible APIs.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von FactSet Research Systems in den letzten drei Monaten Verluste von -27,39 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die FactSet Research Systems Aktie damit um +6,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei FactSet Research Systems auf -27,39 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,03 % geändert.

FactSet Research Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,71 % 1 Monat -2,17 % 3 Monate -27,39 % 1 Jahr -56,64 %

Informationen zur FactSet Research Systems Aktie

Es gibt 37 Mio. FactSet Research Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,03 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Q2 GAAP revenues of $611.0 million, up 7.1% from Q2 2025.Organic ASV was $2,449.1 million at February 28, 2026, up 6.7% year over year.Q2 GAAP operating margin of 30.3%, down approximately 220 bps year over year.Q2 adjusted operating margin of …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, MSCI Registered (A) und Co.

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,35 %. MSCI Registered (A) notiert im Plus, mit +0,47 %. Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +1,07 %. S&P Global legt um +0,07 % zu

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Ob die FactSet Research Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FactSet Research Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.