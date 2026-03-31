USA werden stärker vom Inflations-Schock getroffen als erwartet

Doch stattdessen ist der durchschnittliche Benzinpreis in den USA Anfang der Woche über die Marke von 4 US-Dollar je Gallone (3,8 Liter) hochgeschnellt, ein Plus von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Stand vor dem Angriff auf den Iran. Bei Diesel , das mittlerweile mehr als 5 US-Dollar je Gallone kostet, liegt die Teuerung sogar bei mehr als 40 Prozent. Weitere Steigerungen sind vorprogrammiert.

In der Theorie klang alles so sicher: Da die USA mittlerweile einer der weltweit größten Ölproduzenten sind, wähnten sich viele in der US-Regierung in Sicherheit vor den Folgen steigender Energiepreise . Auch zahlreiche Volkswirte glaubten, dass sich die weltgrößte Volkswirtschaft von den globalen Turbulenzen im Nahen Osten abkoppeln könne.

Experten wie Mohamed El-Erian, Chef-Wirtschaftsberater der Allianz, zeichnen ein düsteres Bild. Der aktuelle Konflikt sei längst kein kurzfristiges Ereignis mehr, sondern ein struktureller Schock, der das Fundament der US-Wirtschaft erschüttert. Und selbst wenn sich der Konflikt in wenigen Tagen auflösen sollte, sind die Folgen mittlerweile so schwerwiegend, dass sie noch lange Zeit zu spüren sein werden.

Die USA steuern von einem reinen Preisschock direkt in einen Nachfrageschock, warnt El-Erian im CNBC-Interview. Besonders kritisch ist dabei die dauerhafte Beschädigung der Infrastruktur. Wenn Katar berichtet, dass 17 Prozent seiner LNG-Exporte für drei bis fünf Jahre ausfallen, und Anlagen in Saudi-Arabien oder den VAE beschädigt werden, ist das Ende der Fahnenstange nicht mit einem Waffenstillstand erreicht. "Die Zerstörung hat zur Folge, dass der Rattenschwanz viel länger ist“, so El-Erian.

Die Auswirkungen finden ihren Weg durch die gesamte Wirtschaft. Nicht nur Öl verteuert sich. Die Preise für Aluminium stiegen nach Angriffen auf Infrastruktur um 6 Prozent; Engpässe bei Düngemitteln und Helium drohen die Produktion weltweit zu lähmen. Physische Knappheiten in Asien werden unweigerlich zu teureren Importen und leeren Regalen in den USA führen.

Die Lücke zwischen den aktuellen Ölpreisen in Asien, die bei 140 bis 150 US-Dollar pro Barrel liegen und den deutlich niedrigeren Futures-Preisen zeigt, dass Investoren die Realität noch immer blauäugig an eine schnelle Änderung der Verhältnisse glauben. Nach dem Motto: Ja, jetzt ist es teuer, aber in sechs Monaten ist alles wieder normal, deshalb kaufe ich keine teuren Absicherungen für die Zukunft. Und wenn nicht, dann kommt das böse Erwachen.

Ein unterschätzter Faktor ist auch die Lebensmittelinflation. Während Energie den ersten Schlag versetzt, hinterlassen die Lebensmittelpreise den "sauren Nachgeschmack", der viel länger anhält, auch wenn sich die Energiepreise schon längst wieder normalisiert haben. Die Golfregion liefert ein Drittel der weltweiten Dünger-Komponenten. Obwohl US-Haushalte heute prozentual weniger für Lebensmittel ausgeben als in den 1970er-Jahren (ca. 16% statt 25%), ist Essen das am häufigsten gekaufte Gut. Steigende Preise hier beeinflussen die Inflationserwartungen der Menschen massiv und führen zu Lohnforderungen, was die Kerninflation (Core Inflation) nach oben treibt. Modellrechnungen zeigen: Ein Schock bei Lebensmitteln wirkt zwar langsamer als bei Energie, ist aber hartnäckiger und hat einen zehnmal stärkeren Einfluss auf die langfristige Kerninflation.

Das größte Problem für die USA aber ist, dass die Werkzeugkiste für Gegenmaßnahmen fast leer ist. Mit einem Haushaltsdefizit von bereits 6 Prozent hat die Regierung kaum Spielraum für weitere Rettungsschirme. Angesichts der Schwäche des Arbeitsmarkts und der Wirtschaft müsste die Federal Reserve eigentlich die Leitzinsen senken, die hohe Inflation macht dies aber unmöglich. Die OECD hat ihre Inflationsprognose für die USA für 2026 bereits auf 4,2 Prozent angehoben. Das ist mehr als das Doppelte des Fed-Ziels.

Fed-Chef Jerome Powell gibt sich zwar gelassen und erklärte am Montag, die Inflation sei im Griff, doch der Anleihenmarkt signalisiert durch steigende Renditen bei 2- und 10-jährigen Staatsanleihen eine tiefe Skepsis gegenüber dieser Überzeugung. Trotz der vermeintlichen Unabhängigkeit der USA durch heimisches Schieferöl, zeigt die aktuelle Krise, dass in einer global vernetzten Welt zerstörte Pipelines in der Wüste die Inflation in US-Supermärkten antreiben können. Trotz aller "America First"-Politik sind die USA bei weitem nicht so autark, wie einige es gerne hätten.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion