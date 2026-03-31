Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 31.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.609,43USD pro Feinunze und notiert damit +2,11 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 73,57USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,95 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 107,45USD und verzeichnet ein Minus von -1,13 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 104,54USD und verzeichnet ein Minus von -0,41 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.464,50 USD +2,23 % Platin 1.939,50 USD +1,57 % Kupfer London Rolling 12.352,14 USD +1,16 % Aluminium 3.551,22 PKT +1,62 % Erdgas 2,901 USD +1,52 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +4,95 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 31.03.26, 17:29 Uhr.