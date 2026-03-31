Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 31.03.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.609,43USD pro Feinunze und notiert damit +2,11 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 73,57USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,95 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 107,45USD und verzeichnet ein Minus von -1,13 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 104,54USD und verzeichnet ein Minus von -0,41 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.464,50USD
|+2,23 %
|Platin
|1.939,50USD
|+1,57 %
|Kupfer London Rolling
|12.352,14USD
|+1,16 %
|Aluminium
|3.551,22PKT
|+1,62 %
|Erdgas
|2,901USD
|+1,52 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +4,95 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 31.03.26, 17:29 Uhr.