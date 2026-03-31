BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Nach wochenlangen Spekulationen sei nun eine Einigung mit McCormick über den Verkauf des Großteils von Unilevers Lebensmittelgeschäft erzielt worden, schrieb Callum Elliott in einer ersten Reaktion am Dienstag. Obwohl der Kaufpreis und die Wertverteilung auf den ersten Blick günstig für Unilever erschienen, seien die Auswirkungen des Geschäfts aus Handelssicht "weniger unmittelbar positiv". Das fusionierte Unternehmen dürfte hoch verschuldet sein und die Hauptnotierung in den USA dürfte voraussichtlich erheblichen Verkaufsdruck seitens der europäischen Unilever-Aktionäre auslösen./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:23 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:23 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,45 % und einem Kurs von 49,06EUR auf Tradegate (31. März 2026, 17:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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