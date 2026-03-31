BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Nach wochenlangen Spekulationen sei nun eine Einigung mit McCormick über den Verkauf des Großteils von Unilevers Lebensmittelgeschäft erzielt worden, schrieb Callum Elliott in einer ersten Reaktion am Dienstag. Obwohl der Kaufpreis und die Wertverteilung auf den ersten Blick günstig für Unilever erschienen, seien die Auswirkungen des Geschäfts aus Handelssicht "weniger unmittelbar positiv". Das fusionierte Unternehmen dürfte hoch verschuldet sein und die Hauptnotierung in den USA dürfte voraussichtlich erheblichen Verkaufsdruck seitens der europäischen Unilever-Aktionäre auslösen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,45 % und einem Kurs von 49,06EUR auf Tradegate (31. März 2026, 17:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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