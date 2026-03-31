Merkliche Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,36 Prozent auf 125,48 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,01 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Hintergrund ist laut Händlern die Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherung in den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sieht die kommenden Tage im Krieg mit dem Iran als bedeutend an. "In nur einem Monat haben wir die Bedingungen festgelegt - die kommenden Tage werden entscheidend sein", sagte er bei einer Pressekonferenz in Washington. Hegseth betonte, er bevorzuge es, den Krieg mit einem Abkommen zu beenden. "In der Zwischenzeit werden wir mit Bomben verhandeln."