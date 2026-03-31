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    Der Börsen-Tag

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    MDAX und Wall Street ziehen an: Tech- und Midcaps treiben Kurse hoch

    An den Börsen herrscht Aufbruchstimmung: Deutsche und US-Indizes ziehen kräftig an, besonders Mittelstand und Tech-Werte glänzen mit deutlichen Kursgewinnen.

    Der Börsen-Tag - MDAX und Wall Street ziehen an: Tech- und Midcaps treiben Kurse hoch
    Foto: Symrise

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute durchweg freundlich entwickelt und verzeichnen teils deutliche Kursgewinne. In Deutschland liegt der MDAX an der Spitze: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 1,69 Prozent auf 28.149,38 Punkte und zeigt damit die stärkste Dynamik unter den heimischen Leitindizes. Der TecDAX folgt mit einem Plus von 1,38 Prozent auf 3.417,66 Punkte, was auf eine robuste Nachfrage nach Technologiewerten hindeutet. Der DAX legt um 1,01 Prozent auf 22.673,20 Punkte zu und bestätigt damit die positive Grundstimmung am deutschen Aktienmarkt. Etwas moderater, aber ebenfalls im Plus, präsentiert sich der SDAX: Der Index der kleineren Werte gewinnt 0,82 Prozent auf 16.468,91 Punkte. Auch an der Wall Street dominieren die Käufer. Der Dow Jones steigt um 1,02 Prozent auf 45.691,93 Punkte und liegt damit prozentual in etwa auf Augenhöhe mit dem DAX. Noch stärker zeigt sich der breiter gefasste S&P 500, der um 1,26 Prozent auf 6.427,88 Punkte zulegt. Damit übertrifft er die großen deutschen Indizes und reiht sich zwischen TecDAX und MDAX ein. Insgesamt signalisieren die heutigen Kursbewegungen eine breite Risikobereitschaft der Anleger, wobei insbesondere mittelgroße und technologieorientierte Werte überdurchschnittlich gefragt sind – sowohl in Deutschland als auch in den USA.

    DAX

    Im DAX führten MTU Aero Engines (+3,42%), adidas (+3,36%) und RWE (+3,21%) die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite lagen Deutsche Telekom und Fresenius Medical Care jeweils bei -0,87% sowie Symrise mit -1,27%. Die Spannbreite zwischen dem stärksten Plus (MTU, +3,42%) und dem größten Minus (Symrise, -1,27%) beträgt 4,69 Prozentpunkte.

    MDAX

    Im MDAX stachen Redcare Pharmacy (+11,92%), Salzgitter (+7,18%) und HENSOLDT (+6,17%) deutlich hervor. Dem gegenüber standen RTL Group (-0,81%), AUTO1 Group (-2,81%) und Delivery Hero (-4,96%) als Schlusslichter. Die Differenz zwischen Top (Redcare Pharmacy, +11,92%) und Flop (Delivery Hero, -4,96%) beträgt 16,88 Prozentpunkte.

    SDAX

    Im SDAX führten Suedzucker (+9,28%), Energiekontor (+7,86%) und GFT Technologies (+6,46%) die Gewinner an. Die größten Verluste verzeichneten ProSiebenSat.1 Media (-3,00%), Dermapharm Holding (-3,99%) und MBB (-5,97%). Das Gefälle zwischen Bestem (Suedzucker, +9,28%) und Schlechtestem (MBB, -5,97%) liegt bei 15,25 Prozentpunkten.

    TecDAX

    Im TecDAX waren HENSOLDT (+6,17%), Nordex (+4,81%) und Nagarro (+4,51%) die stärksten Werte. Auf der Verliererseite fanden sich Carl Zeiss Meditec (-0,90%), CANCOM SE (-1,43%) und TeamViewer (-2,82%). Die Spannweite zwischen Top (HENSOLDT, +6,17%) und Flop (TeamViewer, -2,82%) beträgt 8,99 Prozentpunkte.

    Dow Jones

    Im Dow Jones gehörten NVIDIA (+3,07%), Caterpillar (+3,02%) und Boeing (+2,65%) zu den Tagesbesten. Coca-Cola (-0,68%), Verizon Communications (-0,93%) und Procter & Gamble (-1,32%) zählten zu den Verlierern. Die Differenz zwischen Top (NVIDIA, +3,07%) und Flop (Procter & Gamble, -1,32%) beträgt 4,39 Prozentpunkte.

    S&P 500

    Im S&P 500 lagen ON Semiconductor (+6,27%), FactSet (+5,61%) und Monolithic Power Systems (+4,99%) vorne. Auf der Verliererseite standen CF Industries (-3,56%), Charter Communications A (-3,84%) und Dell Technologies C (-4,51%). Der Abstand zwischen Spitzenwert (ON Semiconductor, +6,27%) und Schlusslicht (Dell Technologies C, -4,51%) beträgt 10,78 Prozentpunkte.


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