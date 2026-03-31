Dax baut Erholungsplus aus - 'Nur kurzes Aufatmen'

Ein einzig politisch getriebener Markt, jegliche CT scheint mir aktuell ausgehebelt.

Aber auch das gehört dazu und man muss eben versuchen, etwas daraus zu machen oder die sichere Seitenlinie wählen.





Zwei Impulse (aufgrund von Meldungen auf amerikanischer und Israelischer Seite) haben wir nun gesehen aber es scheint noch ein wenig an Anschlusskäufen zu mangeln. Was nicht wirklich verwundert, denn es ist ja auch noch nichts substantielles erreicht worden. Zumindest hat man von Seiten der Iraner bislang nichts vernehmen können.

Was sich aber auch von jetzt auf gleich ändern kann, schwierig (bis unmöglich, je nach eigenem RM) zu handeln also.





Falls es nun also erstmal keine geopolitischen Rückschläge geben sollte und der DAX kann auf dem gestern erreichten aufbauen, kann man ja mal auf den Bereich 23.170/80 achten. Dort lagen die TH's vom 19.3. (180), 20.3. (176) und 23.3. (178).

Eine gewisse Relevanz kann man also zunächst vermuten und die Reaktion dort wird abzuwarten sein.

Im positiven Szenario kann der DAX den Bereich hinter sich lassen (vielleicht auch mit mehreren Anläufen) und auf der Oberseite nach Zielen Ausschau halten. Diese zu definieren erscheint (zumindest mir) aufgrund der erratischen Bewegungen zuletzt recht schwierig.

Ich möchte daher erstmal nur auf das große Gap an der 23.502 vom 18.3. hinweisen.





Wie gesagt, all solche Ansätze können mit einer Meldung innerhalb von Minuten ad absurdum geführt werden. Aktuell gleichen die Märkte wohl eher einer Lotterie und nur ein paar "Informierte" können sich ihrer Gewinne sicher sein (siehe beim Öl vorgestern).

In diesem Sinne, Moin und viel Erfolg @ , CB. 😎