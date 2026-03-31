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    HENSOLDT Aktie - Kurs legt am 31.03.2026 stark zu

    Am 31.03.2026 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um +7,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie - Kurs legt am 31.03.2026 stark zu
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.03.2026

    Die HENSOLDT Aktie konnte bisher um +7,10 % auf 75,45 zulegen. Das sind +5,00  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +6,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 75,45, mit einem Plus von +7,10 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl sich die HENSOLDT Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,17 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -2,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,18 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HENSOLDT eine negative Entwicklung von -3,17 % erlebt.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,32 % geändert.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,90 %
    1 Monat -6,18 %
    3 Monate -3,17 %
    1 Jahr +13,96 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Hensoldt-Aktie: Der Kurs liegt bei 66 €, Höchststände um 117 €, Unterstützungen bei 64–66 € und weiter bei 54 € (40 € möglich). BoA senkte das Kursziel auf 88 € und belässt die Kaufempfehlung; BlackRock erhöhte seinen Stimmrechtsanteil. Die Diskussion dreht sich zwischen Rallye Richtung Allzeithoch und möglichen weiteren Abwärtsbewegungen, während Leerverkäufe und Orderbuch-Dynamik mitdiskutiert werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,75 Mrd.EUR € wert.

    MDAX und Wall Street ziehen an: Tech- und Midcaps treiben Kurse hoch


    An den Börsen herrscht Aufbruchstimmung: Deutsche und US-Indizes ziehen kräftig an, besonders Mittelstand und Tech-Werte glänzen mit deutlichen Kursgewinnen.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 31.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 31.03.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 31.03. - FTSE Athex 20 stark +3,50 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +6,80 %
    -5,41 %
    -10,26 %
    -3,34 %
    +14,27 %
    +112,13 %
    +425,59 %
    +353,92 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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