ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 5800 Pence
- Bernstein belässt Unilever auf Outperform Ziel 5800
- Einigung mit McCormick über Großteil des Geschäfts
- Fusioniertes Unternehmen hoch verschuldet US-Notierung
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Nach wochenlangen Spekulationen sei nun eine Einigung mit McCormick über den Verkauf des Großteils von Unilevers Lebensmittelgeschäft erzielt worden, schrieb Callum Elliott in einer ersten Reaktion am Dienstag. Obwohl der Kaufpreis und die Wertverteilung auf den ersten Blick günstig für Unilever erschienen, seien die Auswirkungen des Geschäfts aus Handelssicht "weniger unmittelbar positiv". Das fusionierte Unternehmen dürfte hoch verschuldet sein und die Hauptnotierung in den USA dürfte voraussichtlich erheblichen Verkaufsdruck seitens der europäischen Unilever-Aktionäre auslösen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:23 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,27 % und einem Kurs von 48,63 auf Tradegate (31. März 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -7,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 106,70 Mrd..
Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8641. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.800,00GBP was eine Bandbreite von -13,93 %/+11.786,46 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 5800 Euro
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Community Beiträge zu Unilever - A41NM1 - GB00BVZK7T90
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Der Deal ist da:
ist der Verkauf der Lebensmittelsparte eigentlich generell gut für Unilever und den Aktienkurs.
Ich halte die Aktie jetzt seid gut 5 Jahren, das Investmentcase mit der hohen Diversifikation von Unilever durch die zuletzt abgespaltene Eissparten ist für mich jetzt, wenn der Verkauf der Lebensmittelsparte stimmt, komplett vernichtet worden.
Wie handhabt ihr die Aktie?
Investmentcase von damals nicht mehr vorhanden trotzdem solides Unternehmen?
Halten oder Verkaufen?
Freue mich auf jede Antwort:)