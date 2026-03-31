Bernstein belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 5800 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,27 % und einem Kurs von 48,63 auf Tradegate (31. März 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -7,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 106,70 Mrd..

Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8641. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.800,00GBP was eine Bandbreite von -13,93 %/+11.786,46 % bedeutet.