F3 durchteuft 3,0 m mit 1,19 % U3O8 in der Zone Tetra

Kelowna, British Columbia— (31. März 2026) / IRW-Press / F3 Uranium Corp. (TSV: FUU) (OTCQB: FUUFF) („F3“ oder „das Unternehmen“) freut sich, die letzten Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2025 in der Zone Tetra im Konzessionsgebiet Broach bekannt zu geben, einschließlich Bohrloch PLN25-219A (siehe Pressemitteilungen vom 10. November 2025 und 13. Januar 2026), das einen Hauptmineralisierungsabschnitt von 13,0 m mit 0,28 % U3O8 lieferte, einschließlich dreier hochgradiger Teilabschnitte: 3,0 m mit 1,19 % U3O8 von 396,5 bis 399,5 m, 0,5 m mit 1,07 % U3O8 von 404,0 bis 404,5 m und 1,0 m mit 1,60 % U3O8 von 406,5 bis 407,5 m.

Sam Hartmann, Vice President Exploration, kommentiert:

„Wir freuen uns, die letzten Analyseergebnisse für die Zone Tetra aus dem Herbstprogramm 2025 zu veröffentlichen. PLN25-219A lieferte einen 13,0 Meter mächtigen Abschnitt mit einem Gehalt von 0,28 % U3O8, der mehrere höhergradige Teilabschnitte umfasst, die zusammengesetzt insgesamt 4,5 m hochgradige Mineralisierung ergeben. Diese Ergebnisse liefern zusammen mit der Bestätigung der Kontinuität in PLN25-221 wichtige geologische Informationen, die dazu beitragen werden, unser Verständnis der Kontrollen und der Geometrie der Zone Tetra zu verfeinern. Derzeit läuft ein Folgebohrprogramm in der Zone Tetra unter Einsatz einer Diamantbohranlage.“

Analysehighlights aus der Zone Tetra im Konzessionsgebiet Broach:

PLN25-219A (Linie 075W):

- 1,00 m mit 0,09 % U3O8 (384,50 m bis 385,50 m) und

- 4,00 m mit 0,09 % U3O8 (392,50 m bis 396,50 m) und

- 3,00 m mit 1,19 % U3O8 (396,50 m bis 399,50 m), einschließlich

o 0,50 m mit 2,08 % U3O8 (398,50 m bis 399,00 m), und

- 13,00 m mit 0,28 % U3O8 (399,50 m bis 412,50 m), einschließlich

o 0,50 m mit 1,07 % U3O8 (404,00 m bis 404,50 m), und einschließlich

o 1,00 m mit 1,60 % U3O8 (406,50 m bis 407,50 m), und

- 4,00 m mit 0,10 % U3O8 (415,00 m bis 419,00 m)

Tabelle 1. Zusammenfassung der Bohrlöcher und Analyseergebnisse für Uran

Informationen zum Bohrkragen Analyseergebnisse Bohrloch-Nr. Rasterlinie Easting Northing Höhe Azimut Neigung von (m) bis (m) Abschnitt (m) Gew.-% U3O8 PLN25-218 105W 589358 6398028 582 52 -85 522,00 522,50 0,50 0,08 PLN25-219 075W 589375 6398051 582 46 -85 Bohrloch abgebrochen PLN25-219A 075W 589375 6398051 582 54 -86 384,50 385,50 1,00 0,09 392,50 396,50 4,00 0,09 396,50 399,50 3,00 1,19 inkl. 398,50 399,00 0,50 2,08 399,50 412,50 13,00 0,28 inkl. 404,00 404,50 0,50 1,07 und inkl. 406,50 407,50 1,00 1,60 415,00 419,00 4,00 0,10 PLN25-220 090W 589363 6397965 584 2 -76 Bohrloch abgebrochen PLN25-220A 090W 589364 6398037 583 4 -85 Exploration Zone Tetra; keine Mineralisierung >0,05 PLN25-220AW1 090W 589364 6398037 583 4 -85 Exploration Zone Tetra; keine Mineralisierung >0,05 PLN25-221 000 589460 6398040 585 49 -86 333,50 334,50 1,00 0,13 339,00 343,50 4,50 0,10

Parameter der Analyse:

1: Minimale Mächtigkeit von 0,5 m

2: Cutoff-Gehalt: 0,05 % U3O8 (Gew.-%)

3: Maximale interne Verwässerung: 2,0 m

Karte 1. Bohrlöcher in der Zone Tetra mit Analyseergebnissen

Die Proben aus dem Bohrkern werden vor Ort in zwei Hälften geteilt. Soweit möglich, werden die Proben bohrlochabwärts in Abständen von 0,5 m standardisiert entnommen. Eine Hälfte der geteilten Probe wird an SRC Geoanalytical Laboratories (eine nach SCC ISO/IEC 17025: 2005 akkreditierte Einrichtung) in Saskatoon, SK, versandt, während die andere Hälfte zu Referenzzwecken vor Ort verbleibt. Die Analyse umfasst eine 63-Element-Suite, unter anderem Bor mittels ICP-OES, Uran mittels ICP-MS und eine Goldanalyse mittels ICP-OES und/oder AAS.

Das Unternehmen betrachtet Uranmineralisierungen mit einem Gehalt von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als „hochgradig“ und solche mit einem Gehalt von mehr als 20,0 Gew.-% U3O8 als „ultrahochgradig“.

Alle angegebenen Tiefenmessungen sind Bohrlochmessungen, die wahren Mächtigkeiten müssen noch bestimmt werden.

Über das Projekt Patterson Lake North:

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Patterson Lake North (PLN) mit einer Fläche von 42.961 Hektar befindet sich am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in der Nähe der hochgradigen Uranlagerstätten Triple R von Paladin und Arrow von NexGen Energy, einem Gebiet, das dabei ist, sich zum nächsten wichtigen Entwicklungsgebiet für neue Uranbetriebe im Norden von Saskatchewan zu entwickeln. Das Projekt PLN umfasst das 4.074 Hektar große Konzessionsgebiet Patterson Lake North, in dem die Uranentdeckung der Zone JR lagert, ca. 23 km nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Paladin, das 19.864 Hektar große Konzessionsgebiet Minto und das 19.022 Hektar große Konzessionsgebiet Broach, in dem sich die Zone Tetra befindet, die neueste Entdeckung von F3, 13 km südlich der Zone JR. Alle drei Konzessionsgebiete, aus dem das Projekt PLN besteht, haben einen Zugang über die Provinzstraße 955.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Raymond Ashley, P.Geo., President & COO von F3 Uranium Corp, einem qualifizierten Sachverständigen, genehmigt. Herr Ashley hat die veröffentlichten Daten geprüft und genehmigt.

Diese Pressemitteilung bezieht sich auch auf benachbarte Konzessionsgebiete, an denen F3 Uranium keine Beteiligung hält, und der qualifizierte Sachverständige war nicht in der Lage, die Informationen zu diesen Konzessionsgebieten zu überprüfen. Die Mineralisierung auf diesen benachbarten Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Projekt PLN.

Weitere Informationen zum Projekt PLN, einschließlich der aktuellen Mineralressourcenschätzung für die Uranlagerstätte JR Zone von F3 Uranium, finden Sie im Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Patterson Lake North Project, Northern Saskatchewan, Canada“ vom 20. Januar 2026, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über F3 Uranium Corp.:

F3 ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die hochgradige Zone JR und die neu entdeckte Zone Tetra, 13 km südlich im Gebiet PW in seinem Projekt Patterson Lake North (PLN) im westlichen Athabasca-Becken, konzentriert. F3 verfügt derzeit über 3 Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken: Patterson Lake North, Minto und Broach. Auf der westlichen Seite des Athabasca-Beckens in Saskatchewan lagern einige der weltweit größten hochgradigen Uranlagerstätten, unter anderem das Projekt Triple R von Paladin und das Projekt Arrow von NexGen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung, einschließlich Aussagen über die Eignung des Konzessionsgebiets für die Exploration, zukünftige Zahlungen, die Ausgabe von Aktien und Arbeitsverpflichtungsfonds sowie den Abschluss einer endgültigen Optionsvereinbarung in Bezug auf das Konzessionsgebiet, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung auf der Basis der ihr derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und die Canadian Securities Exchange haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

F3 Uranium Corp.

750-1620 Dickson Avenue

Kelowna, BC V1Y9Y2

Kontaktdaten

Investor Relations

Telefon: 778 484 8030

E-Mail: ir@f3uranium.com

IM NAMEN DES BOARDS

“Dev Randhawa”

Dev Randhawa, CEO

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Die F3 Uranium (Old) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 0,097EUR auf Tradegate (31. März 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.