AFYREN: Finanzergebnisse 2025 & vollständige Übernahme von AFYREN NEOXY
AFYREN treibt seine Transformation voran: vollständige NEOXY-Übernahme, wachsender Output biobasierter Säuren – trotz Verlustphase mit klar finanzierter Wachstumsagenda.
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- AFYREN hat die 100%-Übernahme der Bioraffinerie AFYREN NEOXY abgeschlossen; die kontinuierliche Produktion wurde validiert und NEOXY produzierte 2025 rund 400 Tonnen biobasierte Säuren (+Dünger); Absatzmärkte für 100 % des Volumens sind gesichert, Umsatz der Anlage ~1 Mio. € (0,5 Mio. € fakturiert).
- Solide Liquidität aber Verlustphase: Liquidität 35,2 Mio. € zum 31.12.2025; Konzern-Nettoverlust 2025: 14,4 Mio. € (2024: 9,8 Mio. €); Muttergesellschaftsumsatz 2025: 2,3 Mio. € (J‑Kurven-Effekt im Hochlauf).
- Finanzierung: Insgesamt 30 Mio. € frisches Eigenkapital von langfristigen Investoren (darunter Kemin Industries 20 Mio. € im Nov. 2025, Odyssée Venture 7 Mio. € im Feb. 2026, Bpifrance 3 Mio. €) sowie Gesellschafterdarlehen von AFYREN an NEOXY in Höhe von 15 Mio. €.
- Übernahmedetails und Auswirkungen: Für die restlichen 49 % an NEOXY zahlte AFYREN 11,3 Mio. € (impliziter Unternehmenswert NEOXY 79 Mio. €); die 100%-Konsolidierung vereinfacht die Führung, erhöht Transparenz und soll es ermöglichen, allein mit Werk 1 die Konzern-Gewinnschwelle (positives EBITDA nach Holdingkosten) zu erreichen.
- Investitionsplan NEOXY (CAPEX 2025–2027): Ca. 20 Mio. € zur Konsolidierung und Kapazitätssteigerung (zwei Drittel 2026, ein Drittel 2027); geplante technische Stillstände im Juni und im letzten Quartal 2026.
- Wachstumsstrategie und Zeitplan: 2026–2027: Hochlauf und deutliche Produktionssteigerung; ab 2028 wird Konzern‑EBITDA-Break-even erwartet und Werk 2 validiert; Projekte für Werk 2 (Frankreich, +24 kt/a) und Werk 3 (Thailand, +28 kt/a) in fortgeschrittenem Stadium, FID realistisch 2028, Inbetriebnahme ~2030.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei A.F.Y.R.E.N. ist am 31.03.2026.
Der Kurs von A.F.Y.R.E.N. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7475EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,23 % im
Plus.
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