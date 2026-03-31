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    Aktien Wien Schluss

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    ATX gewinnt 0,9 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse schließt mit moderaten Gewinnen
    • Eurozonen-Inflation steigt auf 2,5 Prozent
    • OMV und Adnoc gründen Borouge International
    Aktien Wien Schluss - ATX gewinnt 0,9 Prozent
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,93 Prozent auf 5.343,25 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,83 Prozent auf 2.651,32 Zähler zu. Auch die wichtigsten Börsen in Europa beendeten den Tag mit Zuwächsen. Die beherrschenden Themen waren die gestiegene Inflationsrate in der Eurozone und weiter der Iran-Krieg mit seinen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten.

    Mit dem Ölpreisschub im Zuge des Iran-Krieges hat die Inflation in der Eurozone laut den Daten des Statistikamts Eurostat deutlich angezogen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise im März um 2,5 Prozent zu. Im Februar hatte die Inflationsrate bei 1,9 Prozent gelegen. Damit steigt der Druck auf die EZB, bei ihrer nächsten Sitzung Ende April über eine Erhöhung des Leitzinses nachzudenken, um gegen eine steigende Inflation vorzugehen. Von den Börsen kam keine echte Reaktion.

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    Die Ökonomen der Commerzbank glauben aber nicht, dass mit den Daten die Wahrscheinlichkeit von gegensteuernden Zinserhöhungen gestiegen ist. Die Kerninflation ohne Energie, Nahrungs- und Genussmittel sei geringfügig sogar gesunken, so die Experten.

    Im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump der Hoffnung wieder ein Stück die Tür geöffnet. Laut dem "Wall Street Journal" soll er sich gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg im Iran zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormuz weiterhin weitgehend gesperrt bleibe. Er kann aber auch anders. Die USA werden nämlich nach seinen Worten Ländern, die bei ihren Öllieferungen von der Straße von Hormuz abhängen, nicht helfen. "Ihr müsst lernen, euch selbst zu verteidigen, die USA werden nicht mehr für euch da sein, genau so, wie ihr nicht für uns da wart", schrieb Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social.

    Katar warnt mittlerweile vor einer weiteren Destabilisierung der Region, sollte es zu einer Bodeninvasion im Iran durch US-Truppen kommen. "Wir sind gegen jede Eskalation, die die Stabilität der Region weiter gefährden könnte", sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majid al-Ansari, in Bezug auf entsprechende Berichte.

    Unter den Unternehmen in Österreich rückte der Ölkonzern OMV in den Fokus. Mit dem formellen Vollzug der Fusion ihrer Chemiesparten haben die OMV und ihr arabischer Kernaktionär Adnoc einen der weltgrößten Kunststoffproduzenten aus der Taufe gehoben. Die in Wien ansässige Borouge Group International AG, an der OMV und Adnocs Investmentarm XRG nun je 50 Prozent halten, nimmt unter dem Namen Borouge International den Betrieb auf. Für OMV-Chef Alfred Stern ist der Vollzug "ein großer Schritt für die OMV und die chemische Industrie".

    Die neue Borouge International verfügt zusammen mit dem in Abu Dhabi fertiggestellten Borouge-4-Komplex über eine Jahreskapazität von 13,6 Millionen Tonnen. Ein für die an der Börse in Abu Dhabi gelisteten Streubesitzaktionäre geplantes Übernahmeangebot sowie eine damit verbundene Kapitalerhöhung wurden marktbedingt auf 2027 verschoben. Laut Stern ist dies nötig, um den "optimalen Zeitpunkt" für die Wertentwicklung zu finden. Die Papiere von OMV notierten zum Handelsschluss mit plus 0,8 Prozent.

    Am stärksten entwickelten sich im ATX-Prime-Segment die Aktien des Baukonzerns Porr mit einem Kursgewinn von 4,5 Prozent.

    Nachdem die Papiere der Raiffeisen Bank International (RBI) am Montag nach der Bekanntgabe einer Übernahme in Rumänien 1,3 Prozent verloren hatten, erholten sie sich am Dienstag ein Stück und gewannen 0,7 Prozent. Gestützt wurde der ATX auch von den weiteren schwergewichteten Bankenwerten. Bawag legten um 2,1 Prozent zu und Erste Group um 1,2 Prozent.

    Am unteren Ende des ATX-Prime-Segments rangierte die Addiko Bank mit minus 5,3 Prozent.

    Die Analysten der Baader Bank bestätigten ihre Empfehlung "Buy" für die Aktien des in Zürich notierten steirischen Chip- und Sensorenherstellers ams Osram. Ihr Kursziel liegt aktuell bei 12,60 Schweizer Franken. Zum Vergleich: An der Schweizer Börse notierten ams Osram zuletzt mit 8,22 Franken./moe/spa/APA/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 91,90 auf Tradegate (31. März 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +9,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 20,24 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.




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