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    ESPG: Positives Ergebnis 2025 & Stabiles Portfolio sichern Erfolg!

    Nach Jahren der Konsolidierung kehrt das Unternehmen 2025 in die Gewinnzone zurück – mit stabilen Immobilienerträgen, gestärkter Bilanz und wertbeständigem Portfolio.

    ESPG: Positives Ergebnis 2025 & Stabiles Portfolio sichern Erfolg!
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Erstmals seit 2022 wieder positives Konzernergebnis für 2025 von 0,5 Mio. Euro, gestützt durch deutlich gesunkene Finanzierungskosten und stabile operative Entwicklung.
    • Bereinigte Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung stabil bei 15,9 Mio. Euro (Vorjahr: 16,4 Mio. Euro).
    • Bilanz gestärkt: Eigenkapital steigt auf 83,1 Mio. Euro (Vorjahr: 79,5 Mio. Euro) bei einer LTV von 58,3 %.
    • Immobilienportfolio wertstabil bei 214,5 Mio. Euro gegenüber 214,6 Mio. Euro im Vorjahr, hervorgerufen durch hochwertige Science-Park-Standorte und technologieorientierte Mieter.
    • Mieterabgänge im Q4 2025 führen zu vorübergehend erhöhtem Investitionsbedarf und erwarteter temporär höherer Leerstandsquote Anfang 2026; gleichzeitig gute Fortschritte bei Vorvermietungen und Abschluss neuer Mietverträge (u. a. Silicon Labs, Helmsauer, zusätzliche Flächen Science Park Ulm).
    • Zahlen sind bereinigt/vorläufig (u. a. Einmalzahlung/Pönale 2,8 Mio. Euro, Restrukturierung ca. 0,9 Mio. Euro); Testierung durch Wirtschaftsprüfer wird für Q3 2026 erwartet.


    Ermenegildo Zegna Unternehmensanleihe 9,50 % bis 10/26

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