ESPG Predicts Strong 2025 Earnings & Stable Portfolio Growth
In a demanding market, ESPG returns to profit, stabilizes its portfolio, strengthens equity, and positions itself for new leases and value growth in 2026.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- ESPG reports its first positive Group Earnings since 2022, amounting to EUR 0.5 million in 2025.
- Gross rental income remains stable at EUR 15.9 million, despite market challenges.
- The company's equity increased to EUR 83.1 million, with a loan-to-value ratio of 58.3%, indicating a solid financial position.
- The real estate portfolio's value stayed nearly unchanged at EUR 214.5 million, demonstrating stability.
- Market environment remains challenging, but ESPG has secured new lease agreements with companies like Silicon Labs and Helmsauer.
- For 2026, ESPG anticipates higher vacancy levels initially but sees opportunities for portfolio value enhancement and further lease agreements.
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