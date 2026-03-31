    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS VERÖFFENTLICHT DIE LISTE DER BARS AUF DEN PLÄTZEN 51 BIS 100 FÜR DAS JAHR 2026

    LONDON, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- North America's 50 Best Bars 2026, gesponsert von Perrier, hat die erweiterte Liste der Bars auf den Plätzen 51 bis 100 veröffentlicht. Diese erweiterte Liste ist das Ergebnis der Abstimmung durch die Academy, die sich aus mehr als 300 unabhängigen Cocktailexperten, renommierten Barkeepern, Dozenten und Fachjournalisten aus der gesamten Region zusammensetzt.

    North America’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, announces the extended 51-100 list for 2026, which includes 14 new entries.

    Die 51-100 Liste in Zahlen

    • Die 51-100 Liste umfasst Bars an 28 Standorten sowie 14 Neuzugänge
    • Die Vereinigten Staaten führen die Liste mit 25 Bars an, darunter Lokalitäten in New York, Chicago, Los Angeles, Boston, Houston, Seattle, Denver, Atlanta, Honolulu und weiteren Städten
    • Kanada ist mit 19 Beiträgen vertreten, darunter Beiträge aus Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary und Victoria
    • Mexiko ist mit vier Bars vertreten, darunter Lokale in Mexiko-Stadt, Tulum und Playa del Carmen, während auch Bars in Puerto Rico und auf Grand Cayman einen Platz auf der Liste erhalten

    Die 51–100 Liste würdigt die dynamische Barszene der Region im Vorfeld der Bekanntgabe der 1–50 Liste am 22. April in Vancouver, Kanada, in Zusammenarbeit mit dem lokalen partner Destination Vancouver.

    Emma Sleight, Leiter der Inhaltsredaktion bei North America's 50 Best Bars, sagt: „Die 51-100 Liste ermöglicht es uns, eine noch größere Bandbreite an Bars und die unglaubliche Vielfalt der Getränkekultur in ganz Nordamerika zu würdigen." Die vorgestellten Bars spiegeln die Kreativität und Leidenschaft wider, die die Gastronomieszene der Region prägen. Mit 28 vertretenen Destinationen und einer Vielzahl von Stilrichtungen verdeutlicht die Liste, wie lebendig die Cocktail-Szene mittlerweile geworden ist, und wir freuen uns sehr, ihre Leistungen zu würdigen."

    An der Spitze der 51-100 Liste steht das Aruba Day Drink in Tijuana auf No.51. Weitere mexikanische Bars sind Café de Nadie auf No.60, Arca auf No.61 und Zapote Bar auf No.95.

    Die USA sind mit Bars aus den verschiedensten Städten vertreten, wie z. B. Detroits Father Forgive Me auf No.83, Bostons Hecate Bar auf No.88, Houstons Julep auf No.84 und Atlantas Ticonderoga Club auf No.85.

    Zu den vorgestellten kanadischen Bars gehören Torontos Cry Baby Gallery (No.69), Vancouvers Bagheera (No.59), Montreals Cloakroom (No.56) und Calgarys Proof (No.78).

    Die vollständige Liste kann hier eingesehen werden.

    Der Countdown der gesponsert von Perrier Liste der North America's 50 Best Bars wird live auf dem YouTube Kanal von 50 Best für ein weltweites Publikum übertragen.

    Medienzentrum:
    https://mediacentre.theworlds50best.com/

    Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2946099/50_Best_Infographic.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2946100/5891769/50_Best_Bars_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/north-americas-50-best-bars-veroffentlicht-die-liste-der-bars-auf-den-platzen-51-bis-100-fur-das-jahr-2026-302730352.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS VERÖFFENTLICHT DIE LISTE DER BARS AUF DEN PLÄTZEN 51 BIS 100 FÜR DAS JAHR 2026 LONDON, 31. März 2026 /PRNewswire/ - North America's 50 Best Bars 2026, gesponsert von Perrier, hat die erweiterte Liste der Bars auf den Plätzen 51 bis 100 veröffentlicht. Diese erweiterte Liste ist das Ergebnis der Abstimmung durch die Academy, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     