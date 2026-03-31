Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,16 Prozent auf 110,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,33 Prozent.

Hintergrund ist laut Händlern die Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherung in den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Laut US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sind die kommenden Tage im Krieg mit dem Iran bedeutend. "In nur einem Monat haben wir die Bedingungen festgelegt - die kommenden Tage werden entscheidend sein", sagte er in einer Pressekonferenz in Washington. Er bevorzuge es, den Krieg mit einem Abkommen zu beenden. "In der Zwischenzeit werden wir mit Bomben verhandeln."