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    US-Anleihen

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    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • T-Note-Future stieg leicht auf 110,98 Punkte
    • Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 4,33 Prozent
    • Annäherung an Iran dämpft Ölpreise und Inflation
    US-Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,16 Prozent auf 110,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,33 Prozent.

    Hintergrund ist laut Händlern die Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherung in den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Laut US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sind die kommenden Tage im Krieg mit dem Iran bedeutend. "In nur einem Monat haben wir die Bedingungen festgelegt - die kommenden Tage werden entscheidend sein", sagte er in einer Pressekonferenz in Washington. Er bevorzuge es, den Krieg mit einem Abkommen zu beenden. "In der Zwischenzeit werden wir mit Bomben verhandeln."

    Ein Ende des Kriegs würde für Erleichterung sorgen, auch wenn die Öffnung der Straße von Hormus entscheidend für die Entwicklung der Ölpreise ist. Allerdings geht der Krieg bisher unvermindert weiter. So setzte der Iran den Beschuss benachbarter Golfstaaten fort. Die gestiegenen Ölpreise haben Inflationssorgen geschürt. Dies könnte sich auch auf die Zinspolitik der US-Notenbank auswirken. Dies hatte zuletzt die Anleihekurse belastet.

    Das Verbrauchervertrauen in den USA hat sich im März unerwartet verbessert. Die Verbraucher bewerteten vor allem die aktuelle Lage etwas besser. Die Erwartungen der Verbraucher trübten sich hingegen ein - aber nicht so deutlich wie erwartet. Die Daten bewegten den Markt allerdings kaum./jsl/stw






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