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    DZ BANK stuft Suss MicroTec auf 'Verkaufen'

    DZ BANK stuft Suss MicroTec auf 'Verkaufen'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien des Halbleiterausrüsters Suss Microtec nach einer Präzisierung des Ausblicks von 22 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Dieser habe insgesamt enttäuscht, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Kurzfristig werde der Abschwung im Übergangsjahr 2026 auf der Ertragsseite heftiger ausfallen als bisher erwartet. Der Experte rechnet zudem mit einer sukzessiven Auspreisung der 2030-Story, deren Vorschusslorbeeren zunächst zu einer deutlichen Bewertungsausweitung geführt hätten./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 49,30EUR auf Tradegate (31. März 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Armin Kremser
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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