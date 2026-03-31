Deutsche EuroShop: Operative Performance 2025 deutlich gesteigert

Deutsche EuroShop hat im Jahr 2025 eine stabile operative Entwicklung gezeigt, mit steigenden Mieterumsätzen (+2,2 %) und vergleichbaren Mindestmieten (+0,6 %)

Die Vermietungsquote stieg zum 31. Dezember 2025 auf 95,0 % (2024: 93,3 %) und die Besucherfrequenz sank nur leicht um 0,4 %, während die Umsätze der Mieter um 2,2 % zulegten

Im April 2025 wurde im Main-Taunus-Zentrum der „Food Garden“ eröffnet, was die Besucherfrequenz um rund 12 % steigerte und ein bedeutender operativer Meilenstein war

Das erste Green Bond mit 500 Mio. € wurde im Juni 2025 erfolgreich platziert, was die Finanzierungsstruktur des Unternehmens stärkte und das Vertrauen der Investoren unterstrich

Die Immobilienwerte entwickelten sich 2025 leicht positiv, mit einem Bewertungsergebnis von 14,4 Mio. €, was zu einer Aufwertung des Immobilienbestands auf 4.020,7 Mio. € führte

Für 2026 prognostiziert die Deutsche EuroShop einen leichten Anstieg bei Mieteinnahmen, Umsatz und EBIT, während das Ergebnis vor Steuern (ohne Bewertungsergebnis) und die Funds from Operations aufgrund höherer Zinsaufwendungen leicht rückläufig erwartet werden

Der nächste wichtige Termin, Konzernabschluss 2025, bei Deutsche Euroshop ist am 31.03.2026.

Der Kurs von Deutsche Euroshop lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,62 % im Plus.

16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,780EUR das entspricht einem Minus von -2,56 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.540,70PKT (+1,20 %).





