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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt fairen Wert für Suss Microtec - 'Verkaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Wert Suss Microtec auf 33 Euro
    • Einstufung bleibt Verkaufen trotz höherem fairen Wert
    • Analyst erwartet stärkeren Ertragsabschwung 2026
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Suss Microtec - 'Verkaufen'
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien des Halbleiterausrüsters Suss Microtec nach einer Präzisierung des Ausblicks von 22 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Dieser habe insgesamt enttäuscht, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Kurzfristig werde der Abschwung im Übergangsjahr 2026 auf der Ertragsseite heftiger ausfallen als bisher erwartet. Der Experte rechnet zudem mit einer sukzessiven Auspreisung der 2030-Story, deren Vorschusslorbeeren zunächst zu einer deutlichen Bewertungsausweitung geführt hätten./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    SUESS MicroTec

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    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,39 % und einem Kurs von 49,90 auf Tradegate (31. März 2026, 19:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -20,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 953,87 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +10,04 %/+40,06 % bedeutet.


    Rating: Verkaufen
    Analyst: DZ Bank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,48, was eine Steigerung von +6,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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