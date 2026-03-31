ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Suss Microtec - 'Verkaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert Suss Microtec auf 33 Euro
- Einstufung bleibt Verkaufen trotz höherem fairen Wert
- Analyst erwartet stärkeren Ertragsabschwung 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien des Halbleiterausrüsters Suss Microtec nach einer Präzisierung des Ausblicks von 22 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Dieser habe insgesamt enttäuscht, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Kurzfristig werde der Abschwung im Übergangsjahr 2026 auf der Ertragsseite heftiger ausfallen als bisher erwartet. Der Experte rechnet zudem mit einer sukzessiven Auspreisung der 2030-Story, deren Vorschusslorbeeren zunächst zu einer deutlichen Bewertungsausweitung geführt hätten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,39 % und einem Kurs von 49,90 auf Tradegate (31. März 2026, 19:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -20,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,92 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 953,87 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +10,04 %/+40,06 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
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Man sollte auch nicht naiv darauf vertrauen, dass die anstehenden Zahlen der Knaller sind... Die Aktie ist auch schon sehr gestiegen, da ist einiges
Wo anders werde ich nur verhauen, wenigstens hier scheint die Sonne ;)
Hab jetzt nicht nachgeschaut, aber du meinst evtl BE Semiconductor Industries (BESI) , das würde auch Sinn machen, da sich die beiden technologisch sehr gut ergänzen: BE Semiconductor stark im Advanced Packaging & Hybrid Bonding (Backend) und SUSS MicroTec stark bei Wafer Bonding, Lithografie-nahen Prozessen & temporärem Bonding. Markt-Kap. 15 : 1 Milliarden passt auch.
Eine Kombination würde ermöglichen: End-to-End-Packaging-Lösungen, Cross-Selling bei gleichen Kunden (TSMC, OSATs etc.), stärkere Position gegen die US-Giganten (Applied Materials, Lam Research), also strategisch alles sehr logisch. Theoretisch könnte sich so gemeinsam eine europäische „Mini-Applied Materials“-Story bilden.