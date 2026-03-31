DZ Bank hebt fairen Wert für Suss Microtec - 'Verkaufen'

"Ihr wart nicht für uns da"

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,39 % und einem Kurs von 49,90 auf Tradegate (31. März 2026, 19:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -20,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,92 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 953,87 Mio..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +10,04 %/+40,06 % bedeutet.