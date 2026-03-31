Deutsche Euroshop verdient dank Bewertungsgewinnen mehr
- Gewinn 2025 stark gestiegen durch Bewertungsgewinne
- Umsatz und Ebit leicht gesunken auf rund 270 Mio
- Dividende 2025 deutlich reduziert auf 1 Euro je Aktie
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat 2025 nur dank hoher Bewertungsgewinne unter dem Strich deutlich mehr verdient. Der Überschuss wuchs um fast drei Viertel auf gut 215 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Hamburg mitteilte. Im Tagesgeschäft gingen Umsatz und operativer Gewinn hingegen etwas zurück. Für 2026 erwartet Vorstand Hans-Peter Kneip steigende Mieteinnahmen, aber höhere Zinsausgaben. Die Dividende für 2025 soll deutlich schrumpfen.
Im vergangenen Jahr ging Euroshops Umsatz leicht auf gut 270 Millionen Euro zurück. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um knapp ein Prozent auf rund 214 Millionen Euro. Für 2025 erwartet der Vorstand eher einen Anstieg von Umsatz und operativem Gewinn, hält sich aber auch einen leichten Rückgang offen. So soll der Erlös ohne Sondereffekte 269 bis 277 Millionen Euro erreichen, der Gewinn vor Zinsen und Steuern 211 bis 219 Millionen Euro. Allerdings dürften höhere Zinsen den Gewinn vor Steuern und Bewertungseffekten belasten.
Die Aktionäre sollen für 2025 eine Dividende von 1 Euro je Aktie erhalten, wie die Deutsche Euroshop sie zunächst auch für das Vorjahr vorgesehen hatte. Später hatte das Unternehmen die Ausschüttung für 2024 jedoch auf 2,65 Euro angehoben.
Der Aktienkurs von Deutsche Euroshop legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um ein Prozent zu./stw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie
Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,46 % und einem Kurs von 19,30 auf Tradegate (31. März 2026, 19:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um -5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..
Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 26,30 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,667EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Euroshop Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +3,09 %/+23,71 % bedeutet.
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Im Juni 2026, einfach mal auf die Webseite, Q3-Bericht schauen, dort ist der Finanzkalender auf den letzten Seiten. Mein Tipp für die Div. 1,0 €
https://www.investmentweek.com/weniger-miete-mehr-bewertung-deutsche-euroshop-auf-wackligem-fundament/
Hauptversammlung der Deutschen EuroShop mit Überraschung
Liebe Leser,
wenn Sie sich heute Morgen an Ihrem Computer eingeloggt und auf die gängigen Börsenportale geschaut haben, werden Sie sich vermutlich über den heutigen Tagesverlierer gewundert haben.
Mit einem Kursrückgang von mehr als 10 Prozent stehen die Aktien der Deutsche EuroShop AG da nämlich ganz oben auf der Liste der Tagesverlierer. Falls Sie sich darüber wundern, lesen Sie gerne weiter, die Erklärung folgt.
Doch vorab, wie Sie es von mir gewöhnt sind, eine kurze Beschreibung des Geschäftsmodells, da dieses nicht allen von Ihnen bekannt sein dürfte.
Geschäftsmodell im Überblick
Deutsche EuroShop ist Deutschlands größte börsennotierte Gesellschaft, die sich ausschließlich auf Einkaufszentren konzentriert. Aktuell verwalten sie 21 Center in Deutschland, Polen, Österreich, Tschechien und Ungarn, die entweder innerstädtisch oder in den urbanen Speckgürteln der Städte angesiedelt sind.
Das Konzept des Unternehmens lässt sich in folgendem Slogan zusammenfassen: Buy‑and‑Hold – konservativ finanziert mit 50 % Eigen- und Fremdkapital. Mieteinnahmen werden als zuverlässige Cashflow-Quelle angesehen.
Kritik am Geschäftsmodell
Doch lässt sich am Geschäftsmodell auch Kritik üben: Zwar ist das Modell ausgesprochen solide: Shoppingcenter haben nach Pandemie-Phase wieder Zulauf. Doch bleibt der Einzelhandel nun mal in seinen Grundfesten riskant.
Denken Sie nur an den Wettbewerb aus dem Online-Handel. Hinzu kommen strukturelle Gefahren zum Leerstand und eine hohe Sensitivität gegenüber dem Einkaufsklima.
Hauptversammlung mit Überraschung
Am vergangenen Freitag nun fand die Hauptversammlung statt. Besonders bemerkenswert war die Präsenz: Satte 88,8 Prozent der Aktien waren anwesend: Rekordverdächtig!
Die gesamte Tagesordnung wurde durchgewinkt, prominent im Fokus: die Dividende.
Ursprünglich war diese mit 1,00 Euro geplant, doch Vorstand und Aufsichtsrat haben
überraschend kräftig nachgelegt – auf jetzt 2,65 Euro pro Aktie. Knapp 2,34 Euro davon stammen aus dem steuerlich günstigen Einlagekonto, der Rest unterliegt der Kapitalertragsteuer.
Weil die Aktien heute Ex-Dividende gehandelt werden, kam es zum eingangs erwähnten Kursrückgang.
Mein Fazit
Eine hohe Dividende mag zwar prima klingen. Dennoch rate ich zur Vorsicht: Denn die Dividende liegt bei knapp 175 Prozent des Netto-Cashflows. Damit stellt sich für mich aber die Frage, wie das Unternehmen eigentlich langfristig die Reinvestitionen und den Werterhalt der Shoppingcenter finanzieren will, wenn die erwirtschafteten Erträge ausgeschüttet werden.
Die Deutsche EuroShop präsentiert sich als dividendenstarke, stabile Beteiligung im Einzelhandels-Immobilienbereich. Die jüngsten Entscheidung der Hauptversammlung – eine dicke Dividende auszuschütten– schenkt der Aktie kurzfristig viel Aufmerksamkeit und Rendite. Allerdings sind Ausschüttungen, die über den Cashflow hinausgehen, kritisch einzustufen.
Solides Wirtschaften sieht für mich anders aus.