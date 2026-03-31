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    Deutsche Euroshop verdient dank Bewertungsgewinnen mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinn 2025 stark gestiegen durch Bewertungsgewinne
    • Umsatz und Ebit leicht gesunken auf rund 270 Mio
    • Dividende 2025 deutlich reduziert auf 1 Euro je Aktie
    Deutsche Euroshop verdient dank Bewertungsgewinnen mehr
    Foto: Deutsche EuroShop AG

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat 2025 nur dank hoher Bewertungsgewinne unter dem Strich deutlich mehr verdient. Der Überschuss wuchs um fast drei Viertel auf gut 215 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Hamburg mitteilte. Im Tagesgeschäft gingen Umsatz und operativer Gewinn hingegen etwas zurück. Für 2026 erwartet Vorstand Hans-Peter Kneip steigende Mieteinnahmen, aber höhere Zinsausgaben. Die Dividende für 2025 soll deutlich schrumpfen.

    Im vergangenen Jahr ging Euroshops Umsatz leicht auf gut 270 Millionen Euro zurück. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um knapp ein Prozent auf rund 214 Millionen Euro. Für 2025 erwartet der Vorstand eher einen Anstieg von Umsatz und operativem Gewinn, hält sich aber auch einen leichten Rückgang offen. So soll der Erlös ohne Sondereffekte 269 bis 277 Millionen Euro erreichen, der Gewinn vor Zinsen und Steuern 211 bis 219 Millionen Euro. Allerdings dürften höhere Zinsen den Gewinn vor Steuern und Bewertungseffekten belasten.

    Die Aktionäre sollen für 2025 eine Dividende von 1 Euro je Aktie erhalten, wie die Deutsche Euroshop sie zunächst auch für das Vorjahr vorgesehen hatte. Später hatte das Unternehmen die Ausschüttung für 2024 jedoch auf 2,65 Euro angehoben.

    Der Aktienkurs von Deutsche Euroshop legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um ein Prozent zu./stw/he

    Deutsche Euroshop

    -3,96 %
    -5,42 %
    -11,06 %
    -2,01 %
    +5,66 %
    +7,11 %
    +10,43 %
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    +1,04 %
    ISIN:DE0007480204WKN:748020

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie

    Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,46 % und einem Kurs von 19,30 auf Tradegate (31. März 2026, 19:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um -5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

    Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 26,30 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,667EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Euroshop Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +3,09 %/+23,71 % bedeutet.




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