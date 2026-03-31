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    Eightco (NASDAQ

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    ORBS) meldet einen Gesamtbestand von 326 Millionen US-Dollar, darunter fast 280 Millionen Worldcoin und mehr als 11.000 ETH

    Eightco (NASDAQ - ORBS) meldet einen Gesamtbestand von 326 Millionen US-Dollar, darunter fast 280 Millionen Worldcoin und mehr als 11.000 ETH
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    ORBS bietet Anlegern Zugang zu den innovativsten privaten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

    ORBS schließt eine entscheidende Lücke zwischen öffentlichen Anlegern und transformativen Technologien

    OpenAI macht etwa 30 % der gesamten Eigenbestände von ORBS aus

    Das Unternehmen wird von einer Gruppe strategischer und institutioneller Investoren unterstützt: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR, und andere mehr

    EASTON, Pennsylvania, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („ORBS" oder das „Unternehmen") gab heute einen Überblick über seinen Gesamtbestand und hob dabei seine wachsende Präsenz im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie strategische Investitionen in führende private Technologieunternehmen hervor.

    Eightco Holdings Inc. (OCTO), World’s First Worldcoin (WLD) Treasury Strategy

    Stand: 30. März 2026, 13:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS 277.222.975 Worldcoin (WLD) zu einem Preis von 0,28 USD pro WLD (laut Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), eine indirekte Investition in Höhe von 90 Millionen USD in OpenAI, eine Investition in Höhe von 25 Millionen USD in Beast Industries sowie insgesamt 109 Millionen USD an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtwert von rund 326 Millionen USD entspricht.

    OpenAI macht etwa 30 % der gesamten Treasury-Position von ORBS aus. ORBS hält fast 9 % des gesamten derzeit im Umlauf befindlichen WLD-Bestands, was das Unternehmen zum größten öffentlichen Marktteilnehmer im Worldcoin-Ökosystem macht.

    „Bei ORBS konzentriert sich unsere Strategie darauf, Anlegern am öffentlichen Markt Zugang zu einigen der wichtigsten privaten Unternehmen zu verschaffen, die die Zukunft der Technologie prägen", sagte Kevin O'Donnell, Chief Executive Officer von Eightco ($ORBS). „Durch unsere Investitionen in äußerst einflussreiche Unternehmen wie OpenAI und Beast Industries bauen wir ein Portfolio an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, digitaler Identität und Verbraucher-Ökosystemen der nächsten Generation auf."

    Das Unternehmen hatte zuvor neue Finanzierungszusagen in Höhe von 130 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, angeführt von einer Investition in Höhe von 80 Millionen US-Dollar von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), mit zusätzlicher Beteiligung von ARK Invest und Payward, der Muttergesellschaft von Kraken, die jeweils 25 Millionen US-Dollar zusagten. Dieses Kapital versetzt ORBS in die Lage, seine Strategie der Investitionen in transformative Technologien in den Bereichen künstliche Intelligenz, Blockchain-Infrastruktur und globale digitale Verbraucherplattformen zu beschleunigen.

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