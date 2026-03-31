Börsen Update
Börsen Update USA - 31.03. - US Tech 100 stark +2,70 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.135,36 PKT und gewinnt bisher +2,00 %.
Top-Werte: Caterpillar +4,64 %, Boeing +3,92 %, NVIDIA +3,76 %, Amazon +3,12 %, Goldman Sachs Group +3,04 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -3,82 %, Verizon Communications -1,39 %, Coca-Cola -1,35 %, Procter & Gamble -1,28 %, Cisco Systems -0,93 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:55) bei 23.578,69 PKT und steigt um +2,70 %.
Top-Werte: Marvell Technology +11,66 %, Arm Holdings +7,70 %, Monolithic Power Systems +7,04 %, Insmed +5,99 %, Palantir +5,73 %
Flop-Werte: Constellation Energy -8,35 %, T-Mobile US -2,82 %, Mondelez International Registered (A) -2,70 %, Thomson Reuters -2,49 %, American Electric Power -2,17 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:55) bei 6.488,01 PKT und steigt um +2,21 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +7,92 %, ON Semiconductor +7,46 %, Monolithic Power Systems +7,04 %, United Airlines Holdings +6,79 %, Carnival Corporation +6,52 %
Flop-Werte: Constellation Energy -8,35 %, CF Industries Holdings -7,70 %, McCormick -5,91 %, APA Corporation -5,32 %, EOG Resources -4,89 %
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