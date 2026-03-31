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    MTU Aero Engines Aktie klettert deutlich - 31.03.2026

    Am 31.03.2026 ist die MTU Aero Engines Aktie, bisher, um +5,63 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MTU Aero Engines Aktie.

    Besonders beachtet! - MTU Aero Engines Aktie klettert deutlich - 31.03.2026
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    MTU Aero Engines ist ein führender Triebwerkshersteller und -wartungsdienstleister (zivil/militärisch). Kern: Entwicklung, Fertigung, Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken und -modulen. Starke Position in Konsortien mit OEMs (u.a. Pratt & Whitney, GE). Wettbewerber: Rolls-Royce, Safran, GE, Pratt & Whitney. USP: hohe Technologietiefe in Niederdruckturbinen, MRO-Kompetenz, langfristige Serviceverträge.

    MTU Aero Engines Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.03.2026

    Mit einer Performance von +5,63 % konnte die MTU Aero Engines Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MTU Aero Engines Aktie. Nach einem Plus von +0,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 313,45. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Obwohl sich die MTU Aero Engines Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,08 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MTU Aero Engines Aktie damit um -4,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,59 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von MTU Aero Engines einen Rückgang von -16,08 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,08 % geändert.

    MTU Aero Engines Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,05 %
    1 Monat -17,59 %
    3 Monate -16,08 %
    1 Jahr -8,27 %

    Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,87 Mrd.EUR € wert.

    MDAX und Wall Street ziehen an: Tech- und Midcaps treiben Kurse hoch


    An den Börsen herrscht Aufbruchstimmung: Deutsche und US-Indizes ziehen kräftig an, besonders Mittelstand und Tech-Werte glänzen mit deutlichen Kursgewinnen.

    Dax legt zu - Ölpreis steigt weiter


    Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 22.680 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Der Dax startete am Dienstag kaum …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Rolls-Royce Holdings, RTX Corporation Reg Shs und Co.

    Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,99 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +1,48 %.

    MTU Aero Engines Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MTU Aero Engines

    +5,96 %
    -3,67 %
    -16,63 %
    -15,52 %
    -7,94 %
    +30,24 %
    +49,65 %
    +251,30 %
    +1.359,22 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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