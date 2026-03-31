JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 310 auf 350 Euro angehoben. James Grzinic geht in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung davon aus, dass der Sportwagenhersteller im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen sowie seine Profitabilität schrittweise verbessern kann. Der Druck auf die Wiederverkaufswerte lasse insgesamt nach und die Wertsteigerung bei Spezialfahrzeugen sei stark. Die Bewertungsprämie für Ferrari als Luxusgüter-Anbieter dürfte sich wieder erholen, was angesichts der allgemeinen Unsicherheiten einen überzeugenden, gesamtwirtschaftlich unabhängigen Gegenpol darstelle./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 293,1EUR auf Tradegate (31. März 2026, 19:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 310

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 350,00 $ , was eine Steigerung von +19,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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