Jefferies hebt Ferrari auf 'Buy' und Ziel auf 350 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 292,3 auf Tradegate (31. März 2026, 20:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +3,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 56,70 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 383,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +5,98 %/+57,26 % bedeutet.