ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ferrari auf 'Buy' und Ziel auf 350 Euro
- Jefferies stuft Ferrari von Hold auf Buy hoch
- Kursziel erhöht von 310 auf 350 Euro am Dienstag
- Erwartetes Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 310 auf 350 Euro angehoben. James Grzinic geht in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung davon aus, dass der Sportwagenhersteller im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen sowie seine Profitabilität schrittweise verbessern kann. Der Druck auf die Wiederverkaufswerte lasse insgesamt nach und die Wertsteigerung bei Spezialfahrzeugen sei stark. Die Bewertungsprämie für Ferrari als Luxusgüter-Anbieter dürfte sich wieder erholen, was angesichts der allgemeinen Unsicherheiten einen überzeugenden, gesamtwirtschaftlich unabhängigen Gegenpol darstelle./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 292,3 auf Tradegate (31. März 2026, 20:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +3,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 56,70 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 383,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +5,98 %/+57,26 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 350 Euro
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Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
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Nahezu halbiert - Jetzt macht Ferrari den Porsche und hier im Forum schrieb jeder, dass genau das niemals passieren wird Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Trump ist ein Freund Italiens aufgrund der rechten Regierung. Prima, dann kann er ja Mal etwas für Italien tun - z.B. Ferrari-Importe steuerlich begünstigen. Dann haben auch seine reichen Buddys etwas davon.
Kein Grund zur Panik , der Markt testet die 300 Euro Marke , auch Abtauchen bis ca 280 scheint unbedenklich - werde nachlegen .Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif