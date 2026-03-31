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    Jefferies hebt Ferrari auf 'Buy' und Ziel auf 350 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Ferrari von Hold auf Buy hoch
    • Kursziel erhöht von 310 auf 350 Euro am Dienstag
    • Erwartetes Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ferrari auf 'Buy' und Ziel auf 350 Euro
    Foto: frizio - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 310 auf 350 Euro angehoben. James Grzinic geht in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung davon aus, dass der Sportwagenhersteller im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen sowie seine Profitabilität schrittweise verbessern kann. Der Druck auf die Wiederverkaufswerte lasse insgesamt nach und die Wertsteigerung bei Spezialfahrzeugen sei stark. Die Bewertungsprämie für Ferrari als Luxusgüter-Anbieter dürfte sich wieder erholen, was angesichts der allgemeinen Unsicherheiten einen überzeugenden, gesamtwirtschaftlich unabhängigen Gegenpol darstelle./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Ferrari

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    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 292,3 auf Tradegate (31. März 2026, 20:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +3,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 56,70 Mrd..

    Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 383,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +5,98 %/+57,26 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 350 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 303,28, was eine Steigerung von +3,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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