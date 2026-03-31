SUNNYVALE, Kalifornien, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., das führende Unternehmen im Bereich der physikalischen KI, hat heute die erste mobile Einsatzzentrale vorgestellt, die speziell für die Entwicklung, Erprobung und den Betrieb autonomer Systeme konzipiert wurde. Applied Edge vereint robuste Rechenleistung, Satelliten- und Funkkommunikation sowie die Axion-Autonomie-Toolchain in einem vor Ort einsetzbaren Knoten, wodurch Teams in der Lage sind, in Missionsgeschwindigkeit zu entwickeln, zu iterieren und zu operieren, ohne neue Infrastruktur aufbauen zu müssen.

Das Unternehmen stellt eine im Einsatz einsetzbare, dauerhafte Entwicklungs- und Betriebsplattform für autonome Systeme vor.

„Applied Intuition überbrückt die Kluft zwischen Labor und Einsatz", sagte Qasar Younis, Mitbegründer und CEO von Applied Intuition. „Heute stößt jedes Team, das fortschrittliche autonome Systeme entwickelt, auf dieselbe Hürde: Die Übung endet, die Racks werden abgeschaltet und die Telemetriedaten bleiben vor Ort liegen, während im Büro die Uhr zurückgesetzt wird. Der Zyklus des Auf- und Abbaus von Autonomie-Stacks zwischen den Ereignissen ist vorbei. Die Teams, die mit Missionsgeschwindigkeit arbeiten, werden die Zukunft autonomer Systeme bestimmen, und Edge ist der Weg dorthin."

Einsatz dort, wo die Mission stattfindet. Machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben.

Die Autonomie im Verteidigungsbereich schreitet schnell voran, doch die dahinterstehende Infrastruktur hat nicht Schritt gehalten. Staatliche Testgelände – die für Hardware und nicht für Software konzipiert sind – verursachen monatelangen Planungsaufwand und bieten keine dauerhaften DevSecOps-Umgebungen. Die Kluft zwischen den Anforderungen an die Autonomie und der Infrastruktur war noch nie so groß.

Da Autonomieprogramme von einmaligen Demonstrationen zu wiederholten Feldoperationen übergehen, benötigen Teams eine softwaredefinierte Infrastruktur, die zwischen den Ereignissen betriebsbereit bleibt. Der gleiche Druck besteht in der Verteidigung und in der Schwerindustrie: Bergbau, Bauwesen und anderen Umgebungen, in denen Maschinen dort entwickelt und validiert werden müssen, wo sie eingesetzt werden, nicht nur im Labor.

Axion Sim und Mission Control laufen nativ am Edge, sodass Teams Missionen planen, Protokolle wiedergeben, Verhalten auswerten, Einsätze mit mehreren Ressourcen koordinieren und Live-Telemetriedaten streamen können – alles von einer einzigen Plattform aus, die dort bereitgestellt wird, wo die Mission es erfordert.

Zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören:

Ankommen, einschalten und loslegen: Der Edge-Knoten ist autark mit Stromversorgung, Klimatisierung, robusten Rechenserver, 5G/Starlink-Kommunikation und Bediener-Workstations ausgestattet und sofort einsatzbereit, ohne dass ein Aufbau erforderlich ist.

Der Edge-Knoten ist autark mit Stromversorgung, Klimatisierung, robusten Rechenserver, 5G/Starlink-Kommunikation und Bediener-Workstations ausgestattet und sofort einsatzbereit, ohne dass ein Aufbau erforderlich ist. Keine Neustarts oder Nachbesserungen: Daten, Modelle und Workflows bleiben zwischen Testereignissen erhalten. Teams machen dort weiter, wo sie aufgehört haben, ohne Kontextverlust und ohne verschwendete Rüsttage.

Daten, Modelle und Workflows bleiben zwischen Testereignissen erhalten. Teams machen dort weiter, wo sie aufgehört haben, ohne Kontextverlust und ohne verschwendete Rüsttage. Entwickeln, testen und iterieren am Edge: Axion-Tools bieten eine vollständige Entwicklungsumgebung am Teststandort.

Axion-Tools bieten eine vollständige Entwicklungsumgebung am Teststandort. Sichere, konforme Umgebungen: Edge unterstützt SCIF/SAPF-Konfigurationen und ermöglicht den Betrieb klassifizierter Programme über Edge, ohne dass feste Einrichtungen erforderlich sind.

Edge ist jetzt erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter applied.co.

Informationen zu Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. treibt die Zukunft der physischen KI voran. Das 2017 gegründete und inzwischen mit 15 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen aus dem Silicon Valley schafft die digitale Infrastruktur, die erforderlich ist, um jede sich bewegende Maschine auf dem Planeten mit Intelligenz auszustatten. Applied Intuition ist in den Branchen Automobil, Verteidigung, Transport, Bauwesen, Bergbau und Landwirtschaft in drei Kernbereichen tätig: Tools und Infrastruktur, Betriebssysteme und Autonomie. 18 der 20 weltweit führenden Automobilhersteller sowie das US-Militär und seine Verbündeten vertrauen auf die Lösungen des Unternehmens für physische Intelligenz. Applied Intuition hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, und Niederlassungen in Washington, D.C.; San Diego; Ft. Walton Beach, Florida; Ann Arbor, Michigan; London; Stuttgart; München; Stockholm; Bangalore; Seoul sowie Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter applied.co.

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