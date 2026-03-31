Nordisrael am Abend unter Dauerbeschuss der Hisbollah

TEL AVIV/ (dpa-AFX) - Die libanesische Hisbollah feuert weiterhin Raketen und Drohnen auf Israel - in mehreren Gebieten im Norden des Landes haben am Abend immer wieder die Warnsirenen geheult. Betroffen war auch die Küstenstadt Haifa. Im westlichen Teil Galiläas gab es laut der Zeitung "Haaretz" innerhalb einer Stunde sechsmal Raketenalarm. Israelischen Medien zufolge wurde ein Kind in Nordisrael leicht verletzt.

Israels Armee teilte auf Anfrage mit, die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz habe im Laufe des Tages Dutzende Drohnen und Raketen auf Israel gefeuert. Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe auf Israel für sich.