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    Marktgeflüster

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    Iran, Trump: Genießt die Rally, solange sie noch dauert!

    Dabei gibt es nur zwei kleine Probleme bei den beiden Treiber der Rally

    Die Aktienmärkte mit einer Rally: nach den Aussagen von Trump herrscht Hoffnung im Iran-Krieg, dazu die Aussagen des iranischen Ministerpräsidenten Pezeschkian, wonach Teheran bereit sei, den Krieg zu beenden im Gegenzug für Sicherheits-Garantien. Dabei gibt es nur zwei kleine Probleme bei den beiden Treiber der Rally: im Falle von Trump erstens die Tatsache, dass die Strasse von Hormus so oder so geschlossen bleibt - und das ist und bleibt eine Katastrophe für die Weltwirtschaft. Das zweite Problem ist, dass (der eher moderate) Pezeschkian faktisch nicht die Macht hat, sondern die radikalen Revoltionsgarden (daher dürfte bald ein Dementi folgen). Wir erleben also einen Short-Squeeze aus einem überverkauften Zustand, das eigentliche Problem bleibt jedoch unverändert!

    Hinweis aus Video:

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    Das Video "Iran, Trump: Genießt die Rally, solange sie noch dauert!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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