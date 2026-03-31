Infineon Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 31.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Mit einer Performance von +5,73 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,87€, mit einem Plus von +5,73 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Der Kurs der Infineon Technologies Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,75 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -4,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies -1,75 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,21 % geändert.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,63 % 1 Monat -18,41 % 3 Monate -1,75 % 1 Jahr +19,78 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,61 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 31.03.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 31.03.2026 im TecDAX.

Top- und Flop-Aktien am 31.03.2026 im DAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,33 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +7,49 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,99 %. ON Semiconductor legt um +7,58 % zu NIO notiert im Plus, mit +8,62 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.