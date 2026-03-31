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    Euro behauptet sich im US-Handel über 1,15 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro hielt im US-Handel über 1,15 Dollar zuletzt 1,1541
    • Marktstimmung besser dank Hoffnung auf Kriegsende
    • Euro machte nur Teil der Verluste wett bei rund 1,18
    Devisen - Euro behauptet sich im US-Handel über 1,15 Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel über 1,15 Dollar gehalten. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1541 Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte der Euro noch bei 1,1450 Dollar notiert. Der Eurokurs erholte sich so etwas von den Verlusten der vergangenen Tage. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1498 (Montag: 1,1484) Dollar fest.

    Gestützt wurde der Euro durch die zuletzt sehr gute Stimmung an den Finanzmärkten. Hintergrund ist die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges.

    Laut dem "Wall Street Journal" soll sich US-Präsident Donald Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe. Irans Präsident Massud Peseschkian sagte in einem Telefonat mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, der Iran habe "den nötigen Willen, diesen Krieg zu beenden", erwarte jedoch, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt würden.

    Mit der Erholung machte der Euro jedoch nur einen Teil seiner jüngsten Verluste wett. Ende Februar hatte der Euro noch rund 1,18 Dollar gekostet./la/he




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