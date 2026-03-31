Devisen
Euro behauptet sich im US-Handel über 1,15 Dollar
- Euro hielt im US-Handel über 1,15 Dollar zuletzt 1,1541
- Marktstimmung besser dank Hoffnung auf Kriegsende
- Euro machte nur Teil der Verluste wett bei rund 1,18
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel über 1,15 Dollar gehalten. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1541 Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte der Euro noch bei 1,1450 Dollar notiert. Der Eurokurs erholte sich so etwas von den Verlusten der vergangenen Tage. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1498 (Montag: 1,1484) Dollar fest.
Gestützt wurde der Euro durch die zuletzt sehr gute Stimmung an den Finanzmärkten. Hintergrund ist die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges.
Laut dem "Wall Street Journal" soll sich US-Präsident Donald Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe. Irans Präsident Massud Peseschkian sagte in einem Telefonat mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, der Iran habe "den nötigen Willen, diesen Krieg zu beenden", erwarte jedoch, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt würden.
Mit der Erholung machte der Euro jedoch nur einen Teil seiner jüngsten Verluste wett. Ende Februar hatte der Euro noch rund 1,18 Dollar gekostet./la/he
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Die EUR-Bullen schwächeln = meine USD-Depotpositionen freuen sich
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #13
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1570
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 zurückgewonnen. Der feste Wochenschluss könnte zum Start in die neue Woche am Montag für eine Erholung an die 1,16er-Marke sorgen. Mit Blick auf die geopolitische Lage bleiben jedoch auch gegenteilige Impulse möglich.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1630
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260321120322-euro-dollar-prognose-heute-montag-woche-13.png
Nächste Widerstände: 1,1575 | 1,1616 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1495 | 1,1414 = Vorwochentief | 1,1391
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob sich die Erholungstendenz durchsetzt oder erneut Korrekturdruck in den Markt kommt. Im Idealfall könnte der 1,17er-Bereich angesteuert werden, erneute Schwäche hingegen Druck auf die 1,15er-Marke ausüben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1590 bis 1,1690 alternativ 1,1490 bis 1,1590
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart stützt sich der Kurs an der 1,14er-Marke für eine Zwischenerholung. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro am 200-Tage-Durchschnitt auf Widerstand treffen und unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben. Daraufhin wäre eine Tendenz in Richtung der 1,13er-Marke zu erwarten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1470 bis 1,1710
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260321120251-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte der Kurs nach Erholung an die 200-Tage-Linie wieder deutlich nachgeben. Damit würde der 1,13er-Bereich erneut ins Visier geraten. Sollten die gleitenden Durchschnitte hingegen zurückgewonnen werden, dürfte sich weitere Erholungsstimmung durchsetzen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1320 bis 1,1560 alternativ 1,1650 bis 1,1810
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #12
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1415
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche gab der Kurs weiter nach und hat mit dem Jahreshoch aus 2022 eine weitere wichtige Unterstützung verloren. Der Wochenschluss nah am Tief könnte für den Start in die neue Woche am Montag noch für Verluste bis unter die 1,14er-Marke sorgen. Dort bleibt die Nachfragesituation abzuwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1450
Nächste Widerstände: 1,1495 | 1,1575 | 1,1667 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1410 = Vorwochentief | 1,1391 | 1,1275
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob weiterer Korrekturdruck abgewendet werden kann. Eine Stabilisierungsphase könnte den 1,1450er-Bereich halten, weitere Schwäche hingegen auf die 1,13er-Marke zielen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1310 bis 1,1400 alternativ 1,1380 bis 1,1460
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart übt der Kurs bereits Druck auf die 1,14er-Marke aus. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben und in Richtung der 1,13er-Marke tendieren.
Mögliche Wochenspanne: 1,1270 bis 1,1480
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260314123823-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte die Übertreibung nach unten in eine Gegenbewegung zurück an die 200-Tage-Linie übergehen. Sollte jedoch auch der 1,12er-Bereich nachgeben, dürfte der übergeordnete Abwärtstrend greifen und die mittelfristigen Ziele unter 1,10 wieder aufnehmen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1360 bis 1,1540 alternativ 1,1180 bis 1,1390
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Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading