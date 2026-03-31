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    Netanjahu geht von Sturz der iranischen Führung aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Netanjahu erwartet früher oder später Sturz
    • Ayatollah-Regime im Iran sei schwächer denn je
    • Iran kann Israel bedrohen, aber nicht Existenz
    Netanjahu geht von Sturz der iranischen Führung aus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass Irans Regierung früher oder später stürzen wird. "Das Ayatollah-Regime im Iran ist schwächer denn je", sagte er in einer am Abend ausgestrahlten Videobotschaft und fügte hinzu: "Und ich sage Ihnen, früher oder später wird es stürzen." Wann und wie genau sich ein Machtwechsel vollziehen könnte, ließ er offen.

    Der Kampf gegen die iranische Führung sei noch nicht vorbei, sage Netanjahu zugleich. Der Iran kann demnach Israel noch immer bedrohen, allerdings nicht mehr seine Existenz gefährden. Teheran sei inzwischen etwa nicht mehr in der Lage, Zehntausende ballistische Raketen und Marschflugkörper auf Israel zu feuern.

    Der israelische Regierungschef hatte sich bereits mehrfach direkt an das iranische Volk gewandt und dabei zum Sturz der Führung in Teheran aufgerufen./cir/DP/he





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