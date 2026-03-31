Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 31.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +9,66 %
Platz 1
Performance 1M: -6,99 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +8,77 %
Platz 2
Performance 1M: -13,61 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -7,97 %
Platz 3
Performance 1M: -5,15 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +7,83 %
Platz 4
Performance 1M: -8,65 %
Coinbase
Tagesperformance: +7,80 %
Platz 5
Performance 1M: -4,24 %
Coherent
Tagesperformance: +7,73 %
Platz 6
Performance 1M: -13,39 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +7,25 %
Platz 7
Performance 1M: -16,31 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +7,20 %
Platz 8
Performance 1M: -9,37 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +7,03 %
Platz 9
Performance 1M: -8,33 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: +6,91 %
Platz 10
Performance 1M: -20,52 %
Teradyne
Tagesperformance: +6,88 %
Platz 11
Performance 1M: -10,13 %
Western Digital
Tagesperformance: +6,87 %
Platz 12
Performance 1M: -7,69 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +6,87 %
Platz 13
Performance 1M: -32,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das aktuelle Anleger-Sentiment auf wallstreetONLINE-Forum ist gemischt; tendenziell vorsichtig-negativ. Großinvestoren scheinen zuzugreifen (Beitrag 1), während China-Abhängigkeit, Export-/Compliance-Vorwürfe und Sammelklagen das Vertrauen belasten. Kurs ca. 19,10–19,25 EUR; Short-Quote >43% deutet auf Nervosität und Abwärtsdruck. 14-Tage-Preis-Entwicklung nicht eindeutig genannt; hohe Volatilität erwartet.
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +6,80 %
Platz 14
Performance 1M: -6,91 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -6,70 %
Platz 15
Performance 1M: +40,64 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +6,59 %
Platz 16
Performance 1M: -11,90 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +6,54 %
Platz 17
Performance 1M: -16,15 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +6,50 %
Platz 18
Performance 1M: -5,12 %
Intel
Tagesperformance: +6,47 %
Platz 19
Performance 1M: -6,12 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +6,41 %
Platz 20
Performance 1M: -12,90 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +6,14 %
Platz 21
Performance 1M: -7,20 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +6,08 %
Platz 22
Performance 1M: -8,35 %
McCormick
Tagesperformance: -6,00 %
Platz 23
Performance 1M: -30,40 %
EOG Resources
Tagesperformance: -4,79 %
Platz 24
Performance 1M: +24,20 %
APA Corporation
Tagesperformance: -4,01 %
Platz 25
Performance 1M: +47,71 %
ONEOK
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 26
Performance 1M: +15,12 %
Devon Energy
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 27
Performance 1M: +21,97 %
Coterra Energy
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 28
Performance 1M: +20,23 %
The Hershey
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 29
Performance 1M: -10,98 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 30
Performance 1M: +28,58 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 31
Performance 1M: +50,73 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 32
Performance 1M: +2,06 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 33
Performance 1M: +16,38 %
Dow
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 34
Performance 1M: +43,08 %
American Water Works
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 35
Performance 1M: +6,61 %
Biogen
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 36
Performance 1M: -7,84 %
Kroger
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 37
Performance 1M: +12,66 %
Phillips 66
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 38
Performance 1M: +22,98 %
Progressive
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 39
Performance 1M: -5,68 %
Valero Energy
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 40
Performance 1M: +28,03 %
