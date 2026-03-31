JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell für den Modekonzern feinjustiert, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil seien die Aussichten für die von Hugo Boss angepeilte strategische Kehrwende zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Denn die Neupositionierung und die Aufwertung der Marke stecke noch in den Kinderschuhen und das Konsumumfeld sei schwierig./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 18:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 18:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 37,32EUR auf Tradegate (31. März 2026, 21:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +8,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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