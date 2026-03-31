Frankreichs Senat für Verbot vieler sozialer Medien unter 15
- Senat stimmt für Verbot sozialer Medien unter 15
- Ministerium erstellt Liste gefährlicher Plattformen
- Rechtsfragen und EU-Recht erschweren Umsetzung
PARIS (dpa-AFX) - Auch Frankreichs Senat stimmt für ein Verbot zahlreicher sozialer Medien für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. Die Senatoren fordern, dass alle Plattformen, deren Inhalte oder Algorithmen der Selbstentfaltung der Kinder schaden könnten, tabu sind. Eine entsprechende Liste soll vom Ministerium angefertigt werden, heißt es in dem am Abend beschlossenen Gesetzesvorschlag. Andere Medien sollen Heranwachsende mit der Erlaubnis ihrer Eltern nutzen können.
Die beiden Parlamentskammern stimmen damit zwar prinzipiell über die Einschränkung von sozialen Medien für junge Menschen überein, müssen sich nun aber auf eine einheitliche Linie verständigen, um das Gesetz endgültig verabschieden zu können.
Kommt Regelung doch erst später?
Dies könnte vor allem deshalb schwierig werden, da unterschiedliche Auffassungen darüber herrschen, welche Regelung rechtskonform ist. Die Nationalversammlung hatte für ein generelles Verbot sozialer Medien für Heranwachsende unter 15 Jahren gestimmt. Die Regierung unter Präsident Emmanuel Macron will, dass die Regelung bereits zum nächsten Schuljahr greift. Ob rechtzeitig eine Lösung gefunden wird, ist noch unklar.
Besondere Vorsicht herrscht bei der Ausgestaltung des Gesetzes, weil Frankreich bereits vor einigen Jahren versucht hatte, ein Mindestalter von 15 Jahren dafür einzuführen, dass Jugendliche ohne Erlaubnis ihrer Eltern ein eigenes Konto auf sozialen Netzwerken anlegen können. Das Gesetz konnte wegen der europäischen Rechtslage aber nicht angewandt werden.
Sollte Frankreich bald ein Verbot einführen, könnte es das erste EU-Land mit einer solchen Regelung sein. In Australien ist man bereits so weit. Dort dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren seit Mitte Dezember keine eigenen Social-Media-Konten mehr auf vielen großen Plattformen haben. Auch in Deutschland gibt es eine Debatte darüber, ob der Zugang zu sozialen Medien für Kinder eingeschränkt werden sollte./rbo/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 248,4 auf Tradegate (31. März 2026, 21:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -7,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 388,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +44,64 %/+60,71 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ja, wenn Alphabet mitgeteilt hätte, dass sie nur 100 Mrd. USD in 2026 investieren.
Ein paar Punkte, die so schlicht nicht stimmen:
1. „Absturz ohne Ende“
Alphabet liefert stabile Umsätze, starke Margen und massiven Cashflow. Von einem strukturellen Kollaps ist nichts zu sehen – außer in deiner Interpretation.
2. Elliott-Wave-Argument („Welle 5 ist fertig“)
Das ist Spekulation, kein belastbares Modell. Damit kann man jede mögliche Kursbewegung nachträglich begründen. Für eine Investmententscheidung taugt das allein gar nichts.
3. „KI-Investitionen sind eine Luftnummer“
Alphabet gehört zu den wenigen Unternehmen weltweit, die KI vollständig vertikal integrieren: eigene Chips (TPU), DeepMind, Search-Ads als direkte Monetarisierungsmaschine.
Die Behauptung, dass Alphabet die Kapitalkosten nicht verdient, ignoriert völlig deren Skaleneffekte und Cashflow-Power.
4. „Monopolverlust führt zu Gewinneinbrüchen“
Selbst im Worst Case einer Zerschlagung wäre Alphabet für Aktionäre eher mehr wert (Sum-of-the-Parts). Einzelteile wie Search, YouTube oder Cloud würden separat extrem profitabel laufen.
Ein totaler Margeneinbruch ist kein wahrscheinliches Szenario.
5. „Jede Longposition ist im Risiko“
Das gilt für jede Aktie. Die Aussage bringt keinen Mehrwert.
Kurz:
Dein Szenario basiert auf Emotion, nicht auf Fundamentaldaten. Alphabet hat Risiken – aber KI als „Luftnummer“ und ein „Absturz ohne Ende“ sind fachlich nicht haltbar