Caterpillar - Aktienkurs springt nach oben +5,42 % - 31.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Caterpillar Aktie. Mit einer Performance von +5,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Caterpillar Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 613,00€, mit einem Plus von +5,42 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +19,67 % bei Caterpillar.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um -2,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Caterpillar auf +19,67 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,43 % geändert.

Caterpillar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,98 % 1 Monat -6,45 % 3 Monate +19,67 % 1 Jahr +95,02 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Es gibt 465 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 284,76 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 31.03.2026 im Dow Jones.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

An den Börsen herrscht Aufbruchstimmung: Deutsche und US-Indizes ziehen kräftig an, besonders Mittelstand und Tech-Werte glänzen mit deutlichen Kursgewinnen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deere, Volvo Registered (B) und Co.

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,25 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +2,86 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +5,13 %.

Caterpillar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.