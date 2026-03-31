RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Im Gegensatz zum Markt gehe er davon aus, dass der Sportwagenbauer seinen Umsatz und sein operatives Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum Vorjahr erhöht haben könnte, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Dann das Management habe von einem nachlassenden Gegenwind von der Währungsseite gesprochen. Hinzu komme ein verbesserter Produktmix angesichts gestiegener Auslieferungen in die USA./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 293,0EUR auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte