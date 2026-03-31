RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Im Gegensatz zum Markt gehe er davon aus, dass der Sportwagenbauer seinen Umsatz und sein operatives Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum Vorjahr erhöht haben könnte, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Dann das Management habe von einem nachlassenden Gegenwind von der Währungsseite gesprochen. Hinzu komme ein verbesserter Produktmix angesichts gestiegener Auslieferungen in die USA./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 293,0EUR auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 430

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 430,00 $ , was eine Steigerung von +46,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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