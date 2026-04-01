Eilmeldung: Bundesregierung findet verstecktes Riesenvermögen!

Zudem müsse von jeder einzelnen Banknote ein Scan durchgeführt werden, der dann per Fax an die Bundesbank weitergeleitet werde, um sicherzustellen, dass es sich nicht um Falschgeld handele, erläuterten die informierten Personen. Sie wollten nicht namentlich genannt werden, da ihre offizielle Autorisierung noch in Bearbeitung sei und wegen personeller Engpässe erst nach dem Ende der laufenden Legislaturperiode erfolgen dürfte.

Bei Aufräumarbeiten vor den Feierlichkeiten zum Osterfest ist in einer schattigen Ecke im Bundeskanzleramt überraschend ein Milliarden-Fund gemacht worden. Wie aus gut informierten Kreisen mit direktem Zugang zu dem Gebäude verlautete, handelt es sich um eine Summe von etwa 500 Milliarden Euro. Genauere Angaben konnten noch nicht gemacht werden, weil die Zählung aus Sicherheitsgründen von Hand durchgeführt werden müsse und deswegen noch andauere.

Die Freude über den Milliarden-Fund war in allen Regierungsparteien groß. Ideen für die Verwendung der Mittel gab es sofort zahlreiche. Ein Politiker setzte sich für eine angemessene Erhöhung der Diäten ein, da die letzte Erhöhung fast zwei Jahre her sei und von mageren 11.227,20 Euro ja niemand leben könne. Ein anderer schlug vor, die 2 Milliarden FFP2-Masken, die er noch im Keller habe, für 250 Euro das Stück an die Regierung verkaufen zu können, ein Dritter sprach sich dafür aus, es doch noch einmal mit einem Mautsystem probieren zu können, die EU habe diesmal sicher ein Einsehen.

Die Vorschläge fanden keine Mehrheit. Letztendlich sprachen sich die Parteien mehrheitlich dafür aus, damit doch noch einige der Projekte zu verwirklichen, die eigentlich mit den Mitteln aus dem "Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität" (Sofinukli) hatten finanziert werden sollen. Wie schon berichtet wurde, sind 95 Prozent dieser Mittel auf unerklärliche Weise abhanden gekommen. Insider vermuten dahinter "höhere Gewalt".

Bislang ungelöst ist die Frage, wie es sein konnte, dass die Riesensumme erst zum jetzigen Zeitpunkt gefunden wurde. „Das ist die gleiche Matratze, unter der vor gut einem Jahr bereits zwei ähnlich umfangreiche Milliardenpakte entdeckt wurden“, erklärte ein Mitglied der Putzkolonne des Bundeskanzleramts gegenüber wallstreetONLINE. Schon damals seien einmal 500 Milliarden Euro und dann sogar noch 600 Milliarden Euro wie aus dem Nichts aufgetaucht und hatten Begeisterungsstürme in der Regierungskoalition und bei Rüstungsunternehmen ausgelöst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 1,157USD auf Forex (01. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



