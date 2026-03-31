Tiefroter Monat endet mit Kursprung nach oben

@

eigentlich haben wir Deine Fragen bzw. Bedenken zum NBIM-II und zu den Dividenden schon mal geklärt. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Will aber nochmals explizit darauf eingehen - nicht nur wegen Dir, sondern weil ich das allgemeine Gejammere, wie schlecht es uns doch geht, einfach nicht mehr hören kann. Ich komm ja ziemlich viel in der Weltgeschichte rum, aber so eine negative Stimmung wie hierzulande trifft man nirgendwo. Und dabei geht es den Menschen in Mallorca oder Kapverden oder Oman, Bali und Rumänien bestimmt nicht besser als uns. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif





Ob man in Süddeutschland besser verdient als in anderen Regionen?? Keine Ahnung. Aber da ich gewohnt bin offen über Finanzen zu sprechen, will ich das Thema mal konkret angehen. Zumal ich bei meinen Zahlen weder Gefahr laufe, bemitleidet zu werden, noch damit prahlen zu können. Wir hatten bis zu meinem Renteneintritt ein monatliches Nettoeinkommen von ca. 5500-6000€, was genau dem Durchschnitt entspricht. Also die berühmte Mittelschicht:









Davon konnte ich immerhin über viele Jahre meine Depot-Sparrate von 800€ durchziehen. Auch 6-7 Jahre Studium vom Sohn wurden mit ca. 1200€ im Monat unterstützt. Blieb immer noch genügend um ca. 1000€ auf ein Sparkonto wegzulegen, falls mal eine neue Heizung oder ein Auto fällig ist. Und Du darfst mir glauben, auch vom Rest konnten wir gut leben. OK, wir sind nicht luxusverwöhnt - es musste nicht immer das teuerste Auto oder Handy sein. Auch geht man da nicht jeden Tag ins Restaurant oder jede Woche zum Friseur oder Maniküre. Und auch beim Einkaufen achtet meine Frau - gewohnt von der harten Phase mit meinem Rumänien-Pleite - auf Preise und kauft nicht wahllos ein. Und es geht weiter mit dem Urlaub wo wir nicht unbedingt 5 Sterne-Spa-Ressort buchen. Die Achensee-Clique kennt mich da besser: fühl mich im Klara wohler als im Christina. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/yawn.gif (sind beides Unterkünfte in Pertisau).





Insofern kann ich schwer nachvollziehen, wenn einer hier kommt und sich beklagt dass man nichts sparen kann oder dass sich Altersvorsorge nicht lohnt. Klar, eine alleinerziehende Mutter ist da in einer speziellen Lage. Aber wo 2 Einkommen sind, gibt es immer eine Möglichkeit, paar €€ auf die Seite zu legen. Aber bei den meisten hapert es auf der Ausgabenseite - man will ja schließlich alles mitmachen und zeigen was für eine tolle Sachen - Auto, Klamotten, Elektronik usw. - man sich gönnt.





Und jetzt zum Thema Rentenlücke: hab ja schon mal geschrieben. Mit unseren 3 Renten und den Divieinkünften kommen wir fast punktgenau auf obige Beträge. Also so gut wie keine Lücke. Und unser Junior ist seit September aus dem Familienbudget gefallen und verdient sein eigenes Geld. Und das nicht zu knapp. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Dementsprechend schau ich optimistisch in die Rentenphase - welche ja zeitlich begrenzt ist. Also sollte man die auch jeden Tag genießen.





Ich will mit diesen Berechnungen nur zeigen, dass man sehr wohl etwas erreichen kann und kann nur jedem Junior und Newbie nahelegen, seine Altersvorsorge (zumindestens teilweise) in die eigenen Hände zu nehmen. Wird einem nichts geschenkt im Leben.





Letzter Punkt - meine Dividenden. Hab ja schon öfter gesagt dass ich mit ca. 6% wahrscheinlich die höchste DR übers Gesamtdepot hier im Thread hab. Bin das Risiko eingegangen und hab mich nicht auf Dividendensteigerer mit 0,5-1,5% DR fixiert, sondern hab in den letzten 5-6 Jahren fast nur oberhalb der 5%-Marke gekauft. Ist zwar ab und zu schiefgegangen (meine 3-4 Problem-BDCs z.B) aber in unzähligen Fällen waren es reine Glückstreffer. Und zu den 8-10-12% DR bei Kauf kamen teilweise mehrere 100% Kursgewinne dazu. Hab ja erst neulich als Beispiel meine Banken aufgezählt. Gibt aber auch noch genügend andere Werte die Spaß machen. Gerade gestern einen dreistelligen Betrag Q-Divi von Flex eingebucht, welche ich vor Jahren optimal eingekauft hab.





Und wenn Du jetzt bei 300-400k (nehmen wir die Mitte) Depotwert 6% DR rechnest, den doppelten Freibetrag nimmst, dann bleiben genau 16.000€ Nettodividenden übrig. Genau den Betrag den ich dieses Jahr als Ziel aufgerufen hab. Mal schaun ob ich das erreiche - die März-Statistik die ich in paar Tagen veröffentliche wird schon mal eine grobe Richtung vorgeben.





Ich drück Dir auf jeden Fall die Daumen dass auch Du Deine Strategie findest. Und diese auch knallhart über die nächsten Jahre durchziehst. Wirst sehen, dann bist Du bestimmt genauso zufrieden und entspannt wie ich. 👍