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    US-Börsen legen kräftig zu - Hoffnung auf Deeskalation am Golf

    Wirtschaft - US-Börsen legen kräftig zu - Hoffnung auf Deeskalation am Golf
    Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Dienstag kräftig zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.342 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

    Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.529 Punkten 2,9 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.740 Punkten 3,4 Prozent im Plus.

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    Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 104,20 US-Dollar, das waren 317 Cent oder 3,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Die Märkte reagierten am Dienstag auf Signale, dass die Verantwortlichen im Iran-Krieg auf Deeskalation setzen könnten. US-Präsident Donald Trump forderte auf seiner persönlichen Plattform am Dienstag jedoch andere Länder erneut auf, sich in den Krieg einzumischen. "Für all jene Länder, die wegen der Straße von Hormus kein Flugbenzin bekommen können - wie zum Beispiel das Vereinigte Königreich, das sich geweigert hat, sich an der Enthauptung des Iran zu beteiligen -, habe ich einen Vorschlag. Erstens: Kauft bei den USA, wir haben genug davon. Und zweitens: Fasst endlich Mut, fahrt zur Straße von Hormus und holt es euch einfach", schrieb er. "Ihr müsst lernen, für euch selbst zu kämpfen - die USA werden euch nicht mehr zur Seite stehen, genauso wie ihr uns nicht zur Seite gestanden habt." Der Iran sei "im Grunde genommen dezimiert", so Trump. "Das Schwierigste ist geschafft. Holt euch euer Öl selbst."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war derweil stärker: Ein Euro kostete am Dienstagabend 1,1559 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8651 Euro zu haben.

    Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.682 US-Dollar gezahlt (+3,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 130,22 Euro pro Gramm.

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