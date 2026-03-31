    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nike übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nike kommt aus Problemen und übertrifft Erwartungen
    • Konzernchef Hill lenkt Fokus zurück zu Sportlern
    • Direktvertrieb schadete Einzelhandel und Gewinn sank
    Nike übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen
    Foto: adobe.stock.com

    BEAVERTON (dpa-AFX) - Nike kommt auf seinem Weg aus seinen Geschäftsproblemen voran. Im vergangenen Quartal übertraf der Sportartikel-Riese die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Wall Street. Konzernchef Elliott Hill hatte dem Adidas -Konkurrenten einen stärkeren Fokus auf Sportler verordnet, nachdem das Sortiment in den vergangenen Jahren vermehrt in den Lifestyle-Bereich ging.

    Die Quartalszahlen fielen zugleich nicht gerade glänzend aus. So stagnierte der Umsatz bei knapp 11,3 Milliarden Dollar (9,8 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eher mit 11,24 Milliarden Dollar gerechnet. Im wichtigen Heimatmarkt USA gab es dabei ein Umsatzplus von drei Prozent auf gut fünf Milliarden Dollar. Unter dem Strich fiel der Quartalsgewinn um 35 Prozent auf 520 Millionen Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Short
    146,67€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    130,31€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Nike-Aktie brauchte nach der Veröffentlichung etwas Zeit, um sich für eine Richtung zu entscheiden. Zuletzt lagen die Skeptiker deutlich vor, das Papier verlor im nachbörslichen Handel 2,50 Prozent.

    Nike sucht den Weg aus einem Tief, in das sich das Unternehmen selbst manövriert hatte. Der Konzern setzte in den vergangenen Jahren auf Kosten des Einzelhandels sehr stark auf den Direktvertrieb. Vor allem im US-Markt konnten daher konkurrierende Marken Nike den Regalplatz in den Geschäften abnehmen - die Verkäufe litten darunter. Das Unternehmen bemüht sich nun um ein besseres Verhältnis zu seinen Einzelhandelspartnern./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 44,48 auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +5,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 25,04 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der adidas Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +15,00 %/+83,29 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nike übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen Nike kommt auf seinem Weg aus seinen Geschäftsproblemen voran. Im vergangenen Quartal übertraf der Sportartikel-Riese die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Wall Street. Konzernchef Elliott Hill hatte dem Adidas -Konkurrenten einen stärkeren Fokus …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     