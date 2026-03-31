Nike übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen
- Nike kommt aus Problemen und übertrifft Erwartungen
- Konzernchef Hill lenkt Fokus zurück zu Sportlern
- Direktvertrieb schadete Einzelhandel und Gewinn sank
BEAVERTON (dpa-AFX) - Nike kommt auf seinem Weg aus seinen Geschäftsproblemen voran. Im vergangenen Quartal übertraf der Sportartikel-Riese die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Wall Street. Konzernchef Elliott Hill hatte dem Adidas -Konkurrenten einen stärkeren Fokus auf Sportler verordnet, nachdem das Sortiment in den vergangenen Jahren vermehrt in den Lifestyle-Bereich ging.
Die Quartalszahlen fielen zugleich nicht gerade glänzend aus. So stagnierte der Umsatz bei knapp 11,3 Milliarden Dollar (9,8 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eher mit 11,24 Milliarden Dollar gerechnet. Im wichtigen Heimatmarkt USA gab es dabei ein Umsatzplus von drei Prozent auf gut fünf Milliarden Dollar. Unter dem Strich fiel der Quartalsgewinn um 35 Prozent auf 520 Millionen Dollar.
Die Nike-Aktie brauchte nach der Veröffentlichung etwas Zeit, um sich für eine Richtung zu entscheiden. Zuletzt lagen die Skeptiker deutlich vor, das Papier verlor im nachbörslichen Handel 2,50 Prozent.
Nike sucht den Weg aus einem Tief, in das sich das Unternehmen selbst manövriert hatte. Der Konzern setzte in den vergangenen Jahren auf Kosten des Einzelhandels sehr stark auf den Direktvertrieb. Vor allem im US-Markt konnten daher konkurrierende Marken Nike den Regalplatz in den Geschäften abnehmen - die Verkäufe litten darunter. Das Unternehmen bemüht sich nun um ein besseres Verhältnis zu seinen Einzelhandelspartnern./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 44,48 auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +5,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,18 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 25,04 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der adidas Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +15,00 %/+83,29 % bedeutet.
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Dann wollen wir mal hoffen, daß die heute Abend die Nike Zahlen und Aussichten eher positiv aufgenommen werden bzw. die negativen Erwartungen schon mehr als eingepreist worden sind. Dann könnte positive Reaktion auf die Nike Zahlen auch andere Branchen-Player wie Adidas etwas mit nach oben ziehen. Eine technische Gegenreaktion wäre längst überfällig und Trump scheint auch erst einmal einige Tage ab jetzt die Füße mit Angriffen eher ruhiger zu halten, weil ihm eine diplomatische Lösung mit dem Iran ( = Deal) am Liebsten wäre und auch Ostern nicht gerade mit Kriegsbildern "garniert" werden sollte.
Geopolitik: Nahost-Konflikt: Donald Trump äußert Bereitschaft zu Waffenstillstand trotz Hormus-Blockade - 31.03.26 https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/geopolitik-nahost-…
Adidas-Sprecher Oliver Brüggen zu BILD: „Der Verkaufsstart des neuen DFB-Auswärtstrikots war sehr erfolgreich. Die Nachfrage in den ersten Tagen war sogar höher als beim EM-Auswärtstrikot 2024. Zu genauen Verkaufs- und Umsatzzahlen äußern wir uns grundsätzlich nicht.“
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Outperform" belassen. Aneesha Sherman berichtete am Donnerstagabend von ihrer Auswertung aktueller Trends in den USA, Europa und China. Im Sportartikelbereich rechnet sie überall mit Wachstum. In China falle dieses im bisherigen Jahresverlauf stärker aus, in den anderen beiden Regionen jedoch schwächer. Einzelhändler schienen optimistisch auf das Jahr 2026 zu blicken