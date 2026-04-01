Neuer CEO, alte Probleme: Nike leidet unter schwächerem Gewinn

Die Nike-Aktie fiel am Dienstagabend nachbörslich um mehr als 7 Prozent. Seit Jahresanfang steht das Minus schon bei 17 Prozent. Der Nettogewinn des weltbekannten Sportartikelherstellers fiel auf 520 Millionen US-Dollar, was 35 Cent je Aktie entspricht. Das war zwar mehr als von Analysten erhofft, aber deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum, als es noch 794 Millionen US-Dollar beziehungsweise 54 Cent je Aktie waren.

Knapp 11,3 Milliarden US-Dollar Umsatz im abgelaufenen Quartal: Nike hat die Erwartungen der Analysten übertroffen – und trotzdem verloren. Der Grund: Obwohl das Zahlenwerk besser ausfiel als befürchtet, wächst die Sorge, dass geopolitische Risiken und strukturelle Schwächen die laufende Erholung wieder ausbremsen könnten.

Der Umsatz blieb im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu unverändert – angesichts eines schwierigen Umfelds kein schlechtes Ergebnis. Analysten hatten im Schnitt sogar ein leichtes Minus erwartet. Doch die Erleichterung hält sich in Grenzen. Poonam Goyal von Bloomberg Intelligence warnte, der Krieg im Nahen Osten dürfte die EMEA-Region belasten, während Zölle auf die Bruttomarge drücken – Druck, der "im nahen Zeithorizont anhalten" werde.

Das Kernproblem bleibt China. Dort verliert Nike seit Monaten Marktanteile an einheimische Konkurrenten wie Anta und Li Ning, die mit schnelleren Produktzyklen und aggressiven Preisen punkten. Zwar stabilisierte sich das China-Geschäft zuletzt etwas, doch eine echte Trendwende ist noch nicht in Sicht. Hinzu kommt das Sorgenkind Converse: Die Kultmarke aus dem Nike-Konzern verfehlte die Erwartungen deutlicher als erwartet.

Elliott Hill, seit Oktober 2024 CEO, hat eine klare Mission: Nike von einer Discounting-Spirale, aufgeblähten Lagerbeständen und ungleichmäßiger Nachfrage befreien. Er setzt auf eine Rückbesinnung auf Kernsportarten wie Basketball und Running sowie auf selektivere Rabattaktionen. Erste Fortschritte sind im Großhandel und in Nordamerika erkennbar – doch die Erholung ist fragil, wie die Entwicklung des Aktienkurses zeigt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,40 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer