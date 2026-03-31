pferdewetten.de AG: Jahresabschluss 2024 im Fokus der Bilanzsitzung
Die pferdewetten.de AG schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einer Bilanzsitzung in Düsseldorf ab und bereitet die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses vor.
Foto: MclittleStock - stock.adobe.com
- pferdewetten.de AG hielt eine Bilanzsitzung zum Jahresabschluss 2024 ab.
- Datum und Ort: 31. März 2026 in Düsseldorf.
- Der Aufsichtsrat befasste sich mit dem Jahresabschluss 2024 im Beisein von Vorstand und Wirtschaftsprüfer.
- Prüfungsergebnisse wurden diskutiert und letzte Themen ausgeräumt; der Wirtschaftsprüfer will dem Aufsichtsrat in Kürze den finalen Bericht vorlegen.
- Am Tag der Veröffentlichung des Jahresabschlusses erläutern der neue CEO Christan Gruber und Pierre Hofer den Geschäftsbericht und geben einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.
- Kontakt- und Unternehmensdaten: IR-Telefon +49 (0)211 781 782 10, E‑Mail ir@pferdewetten.de; ISIN u. a. DE000A2YN777; notiert u.a. im Frankfurter General Standard.
-8,61 %
-2,74 %
+1,66 %
-2,83 %
-14,33 %
-73,18 %
-84,09 %
-44,11 %
-4,04 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte