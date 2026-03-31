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    pferdewetten.de AG: Jahresabschluss 2024 im Fokus der Bilanzsitzung

    Die pferdewetten.de AG schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einer Bilanzsitzung in Düsseldorf ab und bereitet die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses vor.

    pferdewetten.de AG: Jahresabschluss 2024 im Fokus der Bilanzsitzung
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com
    • pferdewetten.de AG hielt eine Bilanzsitzung zum Jahresabschluss 2024 ab.
    • Datum und Ort: 31. März 2026 in Düsseldorf.
    • Der Aufsichtsrat befasste sich mit dem Jahresabschluss 2024 im Beisein von Vorstand und Wirtschaftsprüfer.
    • Prüfungsergebnisse wurden diskutiert und letzte Themen ausgeräumt; der Wirtschaftsprüfer will dem Aufsichtsrat in Kürze den finalen Bericht vorlegen.
    • Am Tag der Veröffentlichung des Jahresabschlusses erläutern der neue CEO Christan Gruber und Pierre Hofer den Geschäftsbericht und geben einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.
    • Kontakt- und Unternehmensdaten: IR-Telefon +49 (0)211 781 782 10, E‑Mail ir@pferdewetten.de; ISIN u. a. DE000A2YN777; notiert u.a. im Frankfurter General Standard.


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